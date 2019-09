Hmotným rezervám chybí peníze na modernizaci, pracují i se čtyřicetiletou technikou

Co jsou to státní hmotné rezervy a jak se člení

Havlíček: Potřebujeme inventuru, v rezervách jsou 2,5 miliardy

Návrh státního rozpočtu pro rok 2020 nepočítá s prostředky na modernizaci. Podle šéfa rezerv to tak má zůstat ještě další dva roky. „Pokud dojde k nějaké jiné dohodě na úrovni vlády, tak to rozpočet bude muset zabezpečit,“ říká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle Víta Rakušana, předsedy Starostů a nezávislých, není doba nakloněna tomu, aby stát hazardoval s tím, jestli má nejnutnější prostředky.

Ministerstvo průmyslu chce do konce roku provést inventuru. Nejde totiž jen o techniku, ale také o postoj ostatních resortů, které mají říct, co nepotřebují. „Měď, kobalt, zinek, olovo. Jenom v tomhle tam máme řádově skoro za dvě a půl miliardy korun a tam si chceme skutečně detailně projít, co dává smysl a co ne,“ zdůvodňuje ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (za ANO).

Inventuru schvaluje také část opozice, někteří poslanci pak mluví o tom, že přehodnocovat, co ve státních hmotných rezervách má ještě smysl a co už ne, by se mělo pravidelně. „Bezesporu se ty požadavky na to, co má být ve státních rezervách, mění,“ je přesvědčen poslanec ODS Jan Skopeček.

Peníze z prodeje nepotřebných rezerv by podle ministra průmyslu měly jít do státního rozpočtu. O jejich využití, tedy zda poputují zpět do hmotných rezerv, nebo jinam, rozhodne vláda.