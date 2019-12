Vláda chystá revizi hmotných rezerv, příští rok prodá zásoby za 600 milionů. Opozice plán kritizuje

přehrát video Vláda chystá revizi hmotných rezerv

Co všechno by mohl stát potřebovat v případě živelních katastrof, chce ministerstvo vědět do 31. března. Zásoby, které označí jako nepotřebné, hodlá prodat. „Jsme bytostně přesvědčeni, že správa hmotných rezerv je spravována v posledních letech už víceméně pouze úředně a účetně, nikoliv s ohledem na to, co potřebujeme v rámci hrozeb v 21. století. Ať už technologických, kybernetických nebo prostě jakýkoliv, třeba vojenských konfliktů,“ vysvětlil ministr Havlíček. Bezpečnostní rada státu v pondělí podle něj potvrdila, že koncept držení kovů ve státních rezervách je překonaný. Souhlasila také s tím, že první část současné struktury kovů bude prodána už příští rok. „Tato struktura kovů vznikala v dobách dávno minulých, dokonce předrevolučních, kdy struktura hospodářství i průmyslu byla úplně jiná. V současné době výrobci raději pracují s už hotovými slitinami než se základními kovy,“ dodal Havlíček. Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr dříve uvedl, že v rezervách jsou nyní uskladněny měď, hliník, nikl, olovo a zinek. Nejdéle je ve skladu hliník, který stát uložil do zásob v roce 1972. Většinu zásob pořídil stát po roce 2000. „Správa státních hmotných rezerv nerozhoduje, co bychom měli mít v českých rezervách. Jednotlivá ministerstva aktualizují každé dva roky své krizové plány a na základě toho pak nakupujeme nebo prodáváme požadované zásoby,“ dodal.

Fakta Co jsou to státní hmotné rezervy a jak se člení Státní hmotné rezervy vznikají na základě požadavků krizových plánů ústředních správních úřadů a je možné je rozčlenit na hmotné rezervy, pohotovostní zásoby, zásoby pro humanitární pomoc a mobilizační rezervy.

Příští rok by mohl stát prodat kovy za 600 milionů korun Už v příštím roce chce stát prodat zásoby kovů za 600 milionů korun a v následujícím roce další zhruba za 1,5 miliardy korun. S prodejem současných kovů podle Havlíčka souhlasí i ministerstvo obrany. „Ministerstvu obrany jde o to, že pakliže by nastala nějaká kritická situace, jestli máme dostatečně zabezpečeno to, aby se výroba například v obranném průmyslu úplně zcela nezastavila. Pokud my toto potvrdíme a zvládneme, například na bázi jiných moderních kovů, slitin nebo jiných položek, které s tím jsou spojeny, tak s tím nebude žádný problém,“ uvedl ministr.

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) před jednáním vlády uvedl, že nepadlo definitivní rozhodnutí o prodeji části zásob. „Ministerstvo obrany dostalo za úkol zpracovat analýzu potřeby barevných kovů pro případnou výrobu munice a dalších výrobků. Není to o tom, že bychom dneska rozhodli o nějakém masivním prodeji. Chceme to dále zkoumat a současně jednotlivé resorty včetně ministerstva vnitra předloží svoji představu o tom, jak mají být státní hmotné rezervy koncipovány. To znamená, co tam chybí, co by mělo být doplněno. Asi největší debata se očekává s resortem zemědělství ohledně potravin,“ řekl. Opozice prodej kovů kritizuje. „Asi přišlo z ministerstva financí zadání, ať se najdou finanční prostředky pro posílení zdrojů státního rozpočtu. Ale už se nepřemýšlelo nad tím, jaké to může mít dopady,“ ohradil se proti prodeji poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL). Prodané kovy by mohlo nahradit jaderné palivo nebo lithium Stát ale plánuje i to, že některé položky naopak nakoupí. Současné zásoby kovů by podle Havlíčka mohly nahradit například kovy na bázi lithia. „Bavili jsme se také o jaderném palivu, řeší se třeba tantal, nebo úplně jiné položky například v oblasti potravinářství nebo zemědělství,“ sdělil. Na zásobách kovů je podle něj vidět, jak stát podcenil strategický pohled na strukturu zásob. Ministr Havlíček po pondělním jednání připomněl, že rada dává pouze doporučení, záležitost podle něj probere na nejbližším jednání vláda, ale ne dnes. Dalších 1,6 miliardy korun chce stát získat z prodeje kovů v roce 2021. „Stojíme si za tím. Připravovaná koncepce ukáže, co za to budeme nakupovat,“ podotkl v pondělí Havlíček. Na seznamu toho, co je potřeba pořídit, by mohly být i součástky a zařízení, které by pomohly státu čelit kybernetickým hrozbám.

Komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin, schraňuje SSHR. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků. Právě struktura uchovávaných léků se má podle Havlíčka změnit také. Kvalitní a v dostatečném množství jsou podle něj naopak například provizorní mosty pro případ přírodních katastrof. Část zásob by podle něj nemusel schraňovat sám stát, ale u domluvených partnerů, kteří by je v případě potřeby zpracovávali. „Ministerstvo průmyslu a obchodu musí být koordinátorem, a to i produktovým,“ řekl ministr.

Ministr Havlíček také zvažuje, že by některé zásoby neskladoval přímo stát. „Není vždy nejlepší řešení, vlastní-li to stát. Je možné si to pronajmout u nějakých výrobců a mít tu pohotovostní zásobu tam,“ řekl také. Stát s tím už má zkušenost: před lety si uložil v Německu naftu, kterou tam spravovala dnes už zkrachovalá firma Viktoriagruppe. Policie nakonec zjistila, že zhruba šest milionů litrů nafty zmizelo. I přes tuto zkušenost se ale ministerstvo průmyslu přiklání k tomu, že by i v budoucnu mohly strategické zásoby státu skladovat soukromé subjekty.

Fakta Skladování paliv u Viktoriagruppe – ztráty, problémy i řada soudů Skladování paliv u Viktoriagruppe – ztráty, problémy i řada soudů Správa státních hmotných rezerv (SSHR) uzavřela v roce 2004 s německou firmou Viktoriagruppe smlouvu o skladování části zásob paliv. Podle původního kontraktu firma skladovala pohonné hmoty v zásobnících v ČR. Koncem roku 2004 byla podepsána mezinárodní smlouva o skladování nouzových zásob mezi ČR a Německem.

V únoru 2010 byl uzavřen dodatek smlouvy, podle které mohla česká pobočka Viktoriagruppe začít skladovat část zásob v Německu. Už tehdy tisk upozornil na to, že není veřejně znám vlastník Viktoriagruppe (spekulovalo se o napojení na ruský Lukoil). Firma později podle médií majetkovou strukturu sdělila SSHR.

Podle dodatku z roku 2010 měla Viktoriagruppe povinnost hradit SSHR náklady na pronájem prázdné nádrže v centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi, což představovalo 4,9 milionu korun měsíčně. V listopadu 2012 nastoupil do čela SSHR Ondrej Páleník, který byl v roce 2018 spolu se svým předchůdcem Tomášem Perutkou obžalován kvůli uzavření nevýhodného smluvního dodatku na pronájem nádrže v Nelahozevsi firmě VG. Státní zástupce tvrdí, že muži státu způsobili škodu 49,5 milionu korun. SSHR po nich ovšem požaduje náhradu škody v celkové výši 245 milionů. Oba muži to odmítají.

Viktoriagruppe před časem budila v Česku pozornost v kauze zadržování českých zásob paliva v Bavorsku. V červenci 2014 kontrola ve skladu Viktoriagruppe v bavorském Kraillingu ukázala, že chybí 700 tisíc litrů nafty z českých zásob. Palivo musela firma doplnit, SSHR firmě navíc udělila půlmilionovou pokutu a snížila částku za skladování. Když v září téhož roku měly být české pobočce Viktoriagruppe kvůli dluhům na daních obstaveny účty, finanční úřad zjistil, že konta jsou prakticky prázdná. Koncem měsíce další kontrola SSHR v Kraillingu ukázala, že opět chybí část paliv, zhruba pět milionů litrů nafty.

V říjnu 2014 se v českých médiích objevily informace o potížích Viktoriagruppe. Server Aktuálně.cz také uvedl, že stát odváží zásoby z českých skladů Viktoriagruppe do státního podniku Čepro (pohonné hmoty tam byly přemístěny do listopadu 2014). V prosinci 2014 pak mateřská společnost Viktoriagruppe na sebe v Německu podala insolvenční návrh. Před úpadkem česká finanční a celní správa zajistila své pohledávky na zaplacení daní zástavami na nemovitostech, které měla tato společnost v ČR. Insolvenční správce tyto zástavy zpochybnil a obrátil se na Zemský soud v Mnichově. V pátek 18. 10. 2019 bylo oznámeno, že odvolací soud v Mnichově potvrdil, že správce musí respektovat postavení ČR a daňové pohledávky českých orgánů budou spláceny přednostně.

Kauza navrácení české nafty vypukla v lednu 2015, když šéf SSHR Pavel Švagr informoval, že insolvenční správce Viktoriagruppe neuznal, že nafta uložená v Kraillingu patří Česku. Po vleklé právní bitvě, jednání politiků a dohadech s konkurzním správcem se postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět do Česka. V červenci 2016 totiž SSHR podepsala s novým majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development, a insolvenčním správcem smlouvu, na jejímž základě Česko získalo naftu zpět. Poslední vlak z Kraillingu vyjel koncem listopadu 2017. SSHR za dopravu zaplatila 47 až 48 milionů korun.

Před odjezdem posledního vlaku Švagr řekl, že chybí 6,3 milionu litrů nafty v hodnotě asi 100 milionů korun. Loni v březnu policie obvinila kvůli zmizelé naftě bývalého majitele Viktoriagruppe Petra Malého, jednatele české pobočky společnosti Lubomíra Novotného, další dva lidi a jednu firmu. Jsou stíháni kvůli podvodu, škodu policie vyčíslila na 108 milionů korun.

V prosinci 2017 insolvenční správce Viktoriagruppe Mirko Möllen oznámil, že chce od ČR naftu za miliardu korun vrátit, poslal SSHR předžalobní výzvu a na začátku loňského roku podal žalobu na vydání nafty. Pražský soud již loni v prosinci zamítl Möllenovu žádost na doplacení dvou milionů eur (asi 53 milionů korun) za skladování nafty v Německu a počátkem letošního dubna stát uspěl ve sporu s Möllenem o zhruba 75,3 milionu korun. Insolvenční správce požadoval peníze za to, že Česko skladovalo v německém Krailingu naftu údajně pod cenou.

„Nápad na skladování nikoliv pod správou SSHR považuji za zbytečně nebezpečný a privatizaci veřejného zájmu. Pak se může snadno stát to, co se nám stalo s firmou Viktoriagruppe v Německu.“ Radim Dohnal ekonom společnosti Capitalinked.com