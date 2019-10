Rozdělit, co se spojilo. Z NCOZ se má odloučit protiteroristická sekce, píše Deník N

NCOZ vznikla v roce 2016 spojením Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) tehdy vedeném Robertem Šlachtou a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Vytvoření nové střechové organizace způsobilo rozkol ve vládní koalici, protože zatímco sociální demokracie restrukturalizaci podporovala, hnutí ANO – tehdy juniorní partner – bylo proti.

Sekce terorismu a extremismu a sekce kybernetické kriminality, tedy zločinů spojených s počítači a internetem, by se nyní podle plánů policie osamostatnily, píše server Deníku N. Týkalo by se to 150 z nynější zhruba tisícovky policistů v NCOZ.

Policejní prezident Jan Švejdar podle serveru plán oznámil v polovině října vedení centrály. Policejní prezidium, NCOZ ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se k plánu nevyjádřili. „Nebudu komentovat záležitost, která není rozhodnuta,“ sdělil serveru Hamáček.