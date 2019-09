Šlachta: Cílem reformy policie bylo zničit ÚOOZ, které šlapalo zločincům na paty

„Ve mně a v mém okolí to (zpráva vyšetřovací komise) vyvolává ještě víc otázek, než přinesla odpovědí. Když čtu tisíce listů, co musela komise prostudovat a kolik musela vyslechnout svědků, ale ta zpráva je asi o šesti stránkách, které se jen k reorganizaci vrací, tak si spíš myslím, že měla vést k vyřizování účtů,“ řekl Šlachta. Pocit, že šlo i o odstranění jeho osobně, u něj prý po přečtení zprávy ještě zesílil.

Většina usnesení poslanecké komise se podle něj týká činnosti státního zastupitelství a ÚOOZ právě v těch případech, které jsou nejcitlivější. Například kauzy Vidkun, ve které jde o podezřelé vazby mezi podnikateli, policisty a politiky. Nebo kauzy Beretta týkající se vynášení informací z policejního vyšetřování za úplatky. V té figurují pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma či policista Igor Gáborík.

„My jsme říkali, že celá reorganizace byla spuštěna po kauze Beretta, což bylo 12. 5. Tady sice komise říká, že nic nebylo projednané, bylo to rychlé, nebylo to vykomunikované. Ale když to teda bylo spuštěno narychlo, tak to můžou být dvě věci – buď se chtěl odstranit systém práce ÚOOZ, nebo je to diletantství policejního prezidia a funkcionářů. Nevím, co je pro občany horší zpráva,“ poznamenal Šlachta.