Ministryně Schillerová: Pokud ČSSD předloží bankovní daň, není jiná cesta, než vypovědět koaliční smlouvu

Jenže tuto cestu ostře odmítl jednak premiér Andrej Babiš (ANO), a v neděli také ministryně financí: „Bylo by to bezesporu porušení koaliční smlouvy a myslím, že by nebyla jiná cesta, než koaliční smlouvu vypovědět,“ upozornila v Otázkách Václava Moravce Schillerová.

Napětí mezi koaličními partnery v sobotu mírnil šéf ČSSD Jan Hamáček, když pro Právo uvedl, že by ČSSD mohla od návrhu ustoupit. „Pokud vydrží vládní koalice, tak nás příští rok čeká sestavování rozpočtu na rok 2021. A tam si myslím, že se k tomu debata vrátí. Do té doby to chceme mít vyprecizováno,“ uvedl.

Podle návrhu, který ČSSD představila v květnu, by měla daň podobu odvodu z aktiv. Sazba by vzrůstala progresivně od 0,05 procenta do 0,3 procenta a měla by přinést až 14 miliard korun ročně.

Bývalý guvernér Tůma: Kvůli růstu mandatorních výdajů hrozí nárůst deficitu

Případná bankovní daň by se zřejmě týkala až rozpočtu pro rok 2021. Teď ale ve sněmovně finišují vyjednávání o rozpočtu na příští rok, kde počítá ministerstvo financí se 40miliardovým schodkem. Nakonec s ním souhlasili i komunisté, kteří dříve požadovali snížení schodku a ve sněmovně tolerují Babišovu vládu.