Superhrubá mzda odolává, její zrušení se vládě zatím nedaří. Babiš na něm trvá, ČSSD je skeptická

„Je to v programovém prohlášení vlády. To znamená, že to musíme stihnout do konce našeho období. Předpokládám, že to vyřešíme v rámci rozpočtu 2021,“ trvá na prosazení poklesu daně na 19 procent premiér Andrej Babiš (ANO). První místopředseda ČSSD a poslanec Roman Onderka si ale nedovede představit, že by koalice dokázala zrušení superhrubé mzdy a snížení daně v příštím roce zvládnout s výpadkem dalších 30 miliard korun. „V tomto případě jsem velký pesimista a myslím, že toto je jedna z věcí, kterou možná koaliční vláda v rámci svého koaličního dokumentu nezvládne,“ řekl Onderka. Úsilí čtyř vlád Zrušení superhrubé mzdy měly ve svém programu vláda Petra Nečase (ODS), po ní vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), poté první i druhá vláda Andreje Babiše. Přesto se tak dodnes nestalo. A je otázkou, zda to současná vláda prosadí. „Rozhodně to musím vzít na koaliční radu a musíme se domluvit o prioritách s koaličním partnerem, protože je to důležité téma a má značné rozpočtové dopady,“ říká ministryně financí Schillerová (nestr. za ANO). Pokud by se koalice na zrušení superhrubé mzdy do konce roku přece jen shodla, mohli by poslanci začít návrh projednávat na jaře příštího roku.

Takzvaná superhrubá mzda funguje od roku 2008 a znamená, že základem daně z příjmů zaměstnanců je hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojistné. Necelé 4 miliony 100 tisíc zaměstnanců v současnosti platí patnáctiprocentní daň ze superhrubé mzdy, což představuje 20,1 procenta ze mzdy hrubé. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že superhrubou mzdu zruší a sníží sazbu z hrubé mzdy. To by znamenalo plošné zvýšení výplat pro všechny zaměstnance. Plán na změnu počítá s tím, že by zaměstnanci po zrušení superhrubé mzdy platili 19 procent ze mzdy hrubé. Tak by to bylo ale jen do čtyřnásobku průměrné mzdy, tedy do měsíčního platu ve výši 136 420 korun. Po překročení této výše příjmu by byla sazba daně 23 procent, čímž by došlo k nahrazení současné sedmiprocentní takzvané solidární přirážky, kterou už dnes lidé s příjmem nad čtyřnásobek průměrné mzdy platí.

Fakta Jak se vyvíjela daň u superhrubé mzdy Jak se vyvíjela daň u superhrubé mzdy Patnáctiprocentní daň ze superhrubé mzdy odolává dlouho. Přežila hned několik vlád.

Zavedla ji v roce 2008 vláda Mirka Topolánka. Princip je takový, že lidé platí daň z příjmu nejen z hrubé mzdy, ale i ze sociálního a zdravotního pojištění, které za ně odvádí zaměstnavatel.

V roce 2011 schválil zrušení superhrubé mzdy kabinet Petra Nečase. Odložil ale účinnost až na rok 2015. A pozdější Sobotkova vláda na to nepřistoupila.

I ona sice měla v programu odstranění superhrubé mzdy, nakonec ale návrh vůbec nepředložila.

Minulý rok v zimě navrhla zrušení ministryně financí Schillerová. Kvůli nedostatku podpory tehdejší jednobarevné vlády hnutí ANO ale návrh stáhla.

Znovu to zkusila letos v lednu – v rámci zákona, který měl rušit platby státu zdravotním pojišťovnám za děti nebo důchodce. Ani tento návrh neuspěl.