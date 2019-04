Superhrubá mzda znovu na zrušení. Lidé by dostávali víc peněz

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů.

„Určitě bych se vracela k tomu, co máme ve vládním prohlášení, v koaliční smlouvě. To znamená ke snížení na 19 procent,“ řekla České televizi ministryně. Považuje za klíčové ujasnit si, zda to je priorita vlády, ale sama předpokládá na základě programového prohlášení, že ano.