Důchodová reforma plánuje zavedení osobních kont. Ukáží, jaký důchod mohou lidé očekávat

„Stavíme vzdušné zámky nebo vilu, ale máme tak na slušnou chatku, to je základní problém,“ řekla předsedkyně TOP 09.

Komise se podle Jana Hrnčíře z SPD shodla na základním důchodovém pilíři – a také na tom, že by se měla zavést individuální důchodová konta, aby lidé měli přehled, jaký důchod mohou očekávat. O dalších věcech bude komise ještě jednat. Problém komise i podle Hrnčíře tkví v tom, že až po roce se dostala k ústřednímu problému, kde na změny vzít. „Teď ta debata bude komplikovanější, ale doufám, že v rozumné době dospějeme k závěru, abychom vůbec stihli nějaké změny nastartovat,“ řekl.

Maláčová podle Adamové předpokládá, že zhruba do pěti let by měla přijít další fáze reformy, a to reforma daní. „Tady i odborníci ekonomové upozorňují, že by mohlo dojít k dvojnásobnému zvýšení daní, aby byly pokryty náklady, se kterými se počítá v této reformě. Pokud by to férově ministerstvo přiznalo, tak takovou reformu ani neprosadí,“ uvedla Adamová. Myslí si, že v tomto volebním období důchodová reforma nebude, jak naznačila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Důchod by spočíval na dvou pilířích, solidárním a zásluhovým

Už loni na podzim se členové shodli na tom, že by se nynější veřejný důchodový systém mohl případně rozdělit na solidární nultý pilíř a zásluhový první pilíř. Předsedkyně komise Danuše Nerudová pak popsala, že z nultého pilíře by se z daní mohl vyplácet základní důchod a z prvního pilíře z pojistného zásluhová část.

Autoři návrhu změn tak konkrétně zatím počítají se základní solidární penzí z nultého pilíře ve výši 30 procent průměrné mzdy a zásluhovou částí za odpracované roky a odvody s bonusem za vychované dítě, který by mohl činit 500 korun. Nízké penze by se lidem do základního důchodu doplácely. Solidární část by se valorizovala podle růstu mezd a zásluhová podle inflace.