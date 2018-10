Bez reformy je systém penzí neudržitelný, tvrdí ministerstva financí a práce

Roční výdaje na sociální služby a příspěvky na péči by se do poloviny století mohly zvýšit z nynějších asi 45 miliard na 580 miliard korun.

Po nástupu takzvaných Husákových dětí, tedy lidí narozených v 70. letech, do penze a zastavení důchodového věku na 65 letech by deficit penzijní soustavy mohl ročně dosahovat v dnešních cenách téměř 200 miliard korun, zaznělo na konferenci.

Podle demografů bude přibývat lidí v hodně vysokém věku. V polovině století by mohlo v Česku žít přes milion osob starších 80 let.

V roce 2017 naděje dožití mužů při narození dosahovala 76 let a žen téměř 81,9 roku, před dvěma desetiletími to bylo u mužů o 5,5 roku méně a u žen o 3,4 roku méně.

Lidé nad 65 let tvoří teď téměř pětinu obyvatel, v polovině století to bude třetina.

„Problém s financováním nastane kolem poloviny 30. let, kdy do penze půjdou početné ročníky 70. let a kdy dojde po roce 2030 k zastropování věkové hranice, která je nástrojem reagujícím na prodlužování života.“

Dodal, že pokud by se sociální služby a příspěvek nereformovaly a nepřiteklo do péče víc peněz – a to hlavně od lidí, po roce 2050 by se výdaje z rozpočtu zvedly na 580 miliard korun. Nyní činí asi 45 miliard.

Podle Štorka není dobré odkládat odpověď, jak by se měl tlak na výdaje řešit. „Nejde o to tvořit katastrofické scénáře, ale mít tyto věci na paměti, aby byl systém stabilní a poskytoval adekvátní náhradu,“ dodal.

Podle ministerstva práce by řešením mohly být nové odvody na péči. Stejně jako u sociálního pojištění by zaměstnanec poskytoval třetinu pojistného a zaměstnavatel dvě třetiny. Pracovníka by to měsíčně stálo asi 250 korun, upřesnil Pospíšil. Na zajištění minimálního rozsahu služeb by měl nárok každý bez ohledu na odvedenou sumu, tedy podobně jako u zdravotní péče.

Lidé či jejich rodiny by se měli nejspíš také víc podílet na úhradě pobytu v domovech pro seniory z majetku, který člověk za život nashromáždil.