Češi teď tráví v penzi průměrně čtvrt století, o deset let více než v 80. letech

Loni se v Česku důchod pobíral v průměru 24 let – muži čerpali průměrně devatenáct let, ženy o devět let déle. Pro porovnání, na přelomu tisíciletí se starobní penze vyplácela v průměru zhruba dvacet let. Mužům téměř 17 a ženám bezmála 23 let. V době sametové revoluce důchod trval v průměru 16 let a v roce 1970 jedenáct let. Pobírání penze se tak za šestnáct let protáhlo zhruba o dva roky u mužů a pět let u žen. Za stejnou dobu se doba dožití u seniorů a seniorek prodloužila podle statistických údajů o dva roky a sedm měsíců, respektive čtyři roky a měsíc. Ženy tedy v důchodu trávily třetinu života, muži zhruba čtvrtinu.

Fakta Hra o důchody. Ve hře jsou stovky miliard Výdaje na důchody jsou dlouhodobě největší položkou státního rozpočtu a navíc položkou, která významně roste. Zatímco ještě před pěti lety vláda na penze poslala 386 miliard, v příštím roce už to bude přes půl bilionu.

Průměrný důchod se za tu dobu zvedl z nějakých jedenácti tisíc na téměř třináct a půl tisíce korun.

Výdaje na penze v poměru k HDP v posledních letech mírně klesaly – z více než devíti na osm celých tři desetiny procenta, a to díky dobré výkonnosti ekonomiky. Letos už se ale křivka obrací a poměr výdajů na důchody vůči hrubému domácímu produktu začíná mírně růst.

Současná pravidla předpokládají právě to, že člověk v důchodu stráví čtvrtinu života. Zprávu o vývoji doby dožití a důchodového systému každých pět let připravuje ministerstvo práce. Podle výsledků má poté vláda navrhnout případnou úpravu věku pro odchod do penze. Z letošních výsledků vyplývá, že penze jsou v nynější podobě neudržitelné a dnešní třicátníci a dvacátníci by měli do důchodu chodit o něco později než v 65 letech. Babišova vláda to odmítla s tím, že rozhodovat by měl případně až další kabinet za pět let.

Ve stávající podobě se věk pro odchod do důchodu každoročně zvyšuje - o dva měsíce u mužů a obvykle čtyři měsíce u žen. Muži nyní odcházejí do penze zhruba 63,5 letech a ženy dříve, záleží přitom na počtu dětí. Ve 30. letech tohoto století by se měla věková hranice u obou pohlaví srovnat na 65 letech a zmrazit. Zastropování prosadila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a lidovců. Podle zprávy ministerstva práce by schodky důchodového systému mohlo zmírnit pokračování růstu důchodového věku tak, aby penze trvala čtvrtinu života. Dnešní třicátníci by tedy chodili do penze v 66 letech a dvacátníci pak v 67 letech.