Vláda odmítá zvyšovat věk odchodu do penze

„V roce 2016 jsme to v minulé vládě jasně zastropovali, jako jedna z posledních zemí v Evropě, která to neměla. A nikdo o tom nechce a já zásadně odmítám jakoukoli debatu, že bychom pohnuli se zastropováním věku. To určitě ne,“ řekl premiér.

Uvedl, že vláda projednala zprávu o stavu důchodového systému a jeho případném vývoji, kterou předkládala právě Maláčová. Strategický rámec přípravy na možný vývoj pak probere ještě koaliční rada.

Novela o matrikách

Především má technická novela o matrikách přinést například osvobození od správního poplatku u změny příjmení u páru v registrovaném partnerství. Nově by také mělo být možné vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoliv vhodnou dobu, stejně, jako je tomu v manželství. Nyní novela přijatá vládou míří do sněmovny k posouzení poslanců a poslankyň.