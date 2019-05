Třetí pilíř spoření na stáří není podle důchodové komise efektivní. Do června ministerstvo připraví řešení

Národní fond, který by zřídil stát, navrhují Piráti. Svůj plán představili v pátek komisi. Lidé by si ve fondu spořili, stát by za jejich vklady ručil do jejich plné výše. Výnosy by měly pokrýt aspoň inflaci. Podle poslance Tomáše Martínka (Piráti) by státní fond, který by s nízkými náklady vedla Česká národní banka, představoval alternativu k nynějšímu penzijnímu spoření.

„Shoda napříč členy komise panovala na tom, že třetí pilíř není efektivní,“ řekla šéfka resortu práce. Dodala, že do červnového jednání připraví její úřad „konkrétní scénář řešení“. Co by měl obsahovat, neupřesnila. Jednou z variant by mohl být státní spořicí fond, podotkla Nerudová.

Komise debatovala také o dřívějším důchodu pro náročné profese. Vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení slíbila, že návrh připraví. Do důchodu mohou nyní odcházet dřív horníci, a to o sedm let. Pokud nastoupí do předčasné penze, tak až o deset let. Prosadila to v minulém volebním období vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), hlavním důvodem bylo zavírání dolů.

V Česku do roku 1993 existovaly takzvané důchodové kategorie. Ve třetí byla většina zaměstnanců, ve druhé lidé z náročnějších provozů a v první pracovníci z rizikových míst, tedy třeba právě horníci. Pro získání penze stačilo ve druhé a první kategorii odpracovat méně let.

„Existuje i shoda na tom, že by se odchod fyzicky náročných profesí do penze měl řešit pomocí kategorií. To je jasné stanovení dalšího směru,“ dodala ministryně. Podle Nerudové návrh s vymezením profesí bude komise probírat na přespříštím jednání.