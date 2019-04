Za dva roky by penzisté měli brát 15 tisíc, říká Maláčová. Podle Niedermayera na to však stát nemá

V roce 2021 by pak průměrná penze měla dosáhnout 15 tisíc korun, důchody se tak mají zvyšovat v průměru o 800 korun. „Ano, je to cíl sociální demokracie i našeho koaličního partnera. Říkáme, pokud je cílem 15 tisíc a parlamentem projde to zvýšení, které navrhujeme o 900 korun, tak pak jednoduchá matematická operace říká, že bude potřeba aspoň 801 korun,“ dodala ministryně.

Jenže podle europoslance Niedermayera vláda tak rozdává peníze, o kterých si myslí, že je v budoucnu získá. „Celý ten problém je v tom, že dnes ta politika, a to není specifikum Česka, se dělá přes Twitter. Takže tady jsem získal tyto tisíce, tady tyto stokoruny a to je věc, které se velká část politiků nyní drží, ale bohužel, smutná pravda je, že v okamžiku, kdy ekonomika zakolísá, jako že se to může stát, tak na to právě doplácí ty slabší sociální skupiny,“ poukázal.

A například možný příjem ze zavedení digitální daně nepovažuje v této souvislosti za dostatečně vysoký. Stát prostě podle něj nemá dlouhodobě vydávat výrazně více peněz, než jich získává.

„Stát by měl platit co největší možné penze, které si může dovolit tak, aby penzisti za pět deset i patnáct let penzi získali. To je myslím hlavní zásada a k tomu směřují politiky, které vláda přijala, tj. existuje nějaký dlouhodobý plán, mechanismus a ten se musí dodržovat. A to je podle mě alfa omega veřejné politiky,“ vysvětluje.