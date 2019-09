Maláčová chystá adaptaci důchodového systému. Má obsahovat devět klíčových změn

Soubor změn přizpůsobí český systém 21. století a stárnutí společnosti, věří ministryně Maláčová. Vláda by měla dostat návrhy novel v polovině prosince. Opatření ale Maláčová přiblížit nechtěla: „Musím si dávat pozor, abych záměry neprozradila, pak by se rozbujela diskuse.“

Mnoho jsme se nedozvěděli, zní od poslanců

Podle poslanců z opozice i koalice ministryně zamýšlené změny rozpočtovému výboru konkrétně nepředstavila a příliš neupřesnila ani to, kde by se na ně měly vzít peníze a jak by se měly zajistit důchody početné generaci ze 70. let, takzvaným Husákovým dětem. Po dotazech poslanců Maláčová řekla, že mezi návrhy je řešení nižších penzí pečujících, dřívější odchod do důchodu u náročných profesí či úpravy spoření ve třetím pilíři.

Babišova vláda v programovém prohlášení uvedla jako jednu ze svých šesti strategických priorit důchodovou reformu. Podle Národní rozpočtové rady i zprávy ministerstva práce je penzijní systém beze změn finančně neudržitelný a od 30. let se začne propadat do každoročních deficitů.

Ty by na konci 50. let mohly přesahovat čtyři procenta HDP ročně, v dnešních cenách je to přes 200 miliard korun. Schodky by pomohlo podle rady i ministerské zprávy zbrzdit při prodlužování života další odsouvání důchodového věku i po polovině 30. let, a to ročně zhruba o měsíc. Kabinet to v pondělí odmítl.