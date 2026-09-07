Téměř dvacet kilo stříbra. V Dánsku našli největší vikinský poklad


před 36 mminutami|Zdroj: ČT24, Nordjyskemuseer

Malé Thorovo kladivo Mjolnir, desítky mincí, náramky i stříbrné pruty. Přes sedm set stříbrných předmětů o váze 18,5 kilogramu obsahuje nově objevený poklad, který byl uložen do hliněné nádoby někdy v 9. století. Našel ho náhodou muž z městečka Rebild, když začal stavět novou terasu. Je téměř třikrát větší než dosud největší podobný nález v zemi.

„Mělo to být jen pár hodin tvrdé práce na zahradě, které jsem chtěl strávit odstraňováním trávy, kamenů a štěrku kvůli nové terase, ale nakonec z toho bylo největší překvapení mého života,“ uvedl pro muzeum Nordjyskemuseer nálezce stříbrného pokladu, který si přeje zůstat v anonymitě.

„Po půlhodině kopání narazila moje ruka na něco, co vydávalo podivný zvuk. Nejprve jsem si myslel, že jde o staré železo nebo drát a nějaké střepy z květináčů, ale když jsem začal kopat rukama, najednou jsem ze země vytahoval jeden kovový předmět za druhým. Po chvilce mi došlo, že to jsou šperky, mince a stříbrné ingoty.“

Ukázalo se, že přibližně 320 předmětů o celkové hmotnosti 6,4 kilogramu leželo stále v původní hliněné nádobě, zatímco zbytek muž našel v zemi kolem. „Tento nález má velký význam pro naše pochopení doby vikingů v Dánsku. Nejen kvůli jeho rozsahu, ale také proto, že poklad tak jasně ukazuje, jak stříbro sloužilo jako bohatství a platební prostředek. Je to, jako by se našel trezor z doby vikingů,“ komentoval nález archeolog Torben Sarauw.

Poklad v sobě skrývá také záhadnou stopu: na jednom ze stříbrných prutů jsou vyryté runy. Nápis lze možná přečíst jako „hutu“, což je slovo, které nemá žádný význam – zřejmě to tedy mohlo být jméno, přezdívka, značka majitele nebo jiná forma důležitého označení.

Poklad „na hmotnost“

Nový poklad z Rebildu je podle Torbena Sarauwa výjimečně zajímavý, protože v něm převažují ingoty, šperky a stříbrné úlomky, zatímco mince tvoří jen velmi malou část celkové hmotnosti. Poskytuje tak vzácný vhled do toho, jak se v Dánsku v době vikingů bohatství uchovávalo, organizovalo a také ukrývalo.

„Když analyzujeme hmotnost stříbrných předmětů, poklad nám odhaluje informace o ekonomických zvyklostech v době vikingů. Poklad totiž nesestává pouze z krásných předmětů. Většina z nich je podle hmotnosti součástí strukturovaného systému hodnot,“ říká vědec.

  • Psát ve slově viking malé, nebo velké písmeno? Je to složitější, než se zdá. Pravidla připouštějí obě verze, Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český se přiklání k té s malým písmenem. Vikingové totiž zřejmě nikdy nebylo etnografické (kmenové) pojmenování, nýbrž jen obecné pojmenování jistého typu germánských bojovníků.

Stříbrné slitky, šperky a svatební stříbro se používaly jako platidlo a prostředek úschovy hodnoty, ale rozhodující byla hmotnost stříbra. Proto se často rozřezávalo na menší kousky, rozdělovalo se nebo se přetavovalo. Většina předmětů i prutů v nálezu má podobnou hmotnost, což podle archeologů naznačuje, že právě hmotnost hrála zásadní roli – ne něco jako „umělecká hodnota“ předmětů.

Poklady z celého světa

Poklad je zajímavý také svou multikulturností – obsahuje totiž nejen anglosaské mince, ale také arabské. Podle Sarauwa jde o další důkaz, že Dánsko bylo ve vikinské době propojené nejen s velkou částí Evropy, ale i s oblastmi daleko na východě.

„Právě to je na tomto nálezu fascinující. Stříbro bylo ukryto v Rebildu, ale směřuje k mnohem širšímu světu. Mince odhalují, že existovaly vazby na islámský svět na východě a na Anglii na západě, a také svědčí o době vikingů, kdy se lidé, zboží a cennosti pohybovali přes obrovské vzdálenosti,“ říká. Mince jsou navíc klíčové pro datování nálezu. Obsahuje totiž dvě anglosaské stříbrné penny ražené za vlády krále Eduarda Staršího, který vládl v letech 899–924. Poskytují tím důležitý datovací bod, protože poklad mohl být uložen nejdříve poté, co se tyto mince dostaly do oběhu.

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Arabské stříbrné mince, takzvané dirhamy, nesou různé nápisy, které se dají často přiřadit ke konkrétním mincovnám a rokům. Vyskytují se zejména ve stříbrných pokladech z 9. století. Často jsou rozřezány na menší kousky, což je případ i tohoto pokladu. Dirhamy sloužily jako platidlo a jejich hodnota byla do značné míry vázána na hmotnost a ryzost stříbra.

Okres pokladů

Rebild je místo, kde se nacházejí vikinské poklady častěji. Nedaleko odsud se například roku 1971 našel další velký stříbrný Rebildský poklad, který také pochází z 10. století. I on se skládal ze stříbrných ingotů, rozseknutých šperků a menších stříbrných kousků, obsahoval ale „jen“ čtyři kilogramy stříbra, které bylo při uložení zabaleno do kůže.

V této souvislosti je podle dánských archeologů důležitý i Roldský poklad, který vědci našli teprve před dvěma měsíci. Skládá se ze šesti neporušených zlatých náramků z doby vikingů o celkové hmotnosti 762,5 gramu. Zatímco stříbrné poklady z Rebildu obsahují především stříbro jako platební kov podle hmotnosti, poklad z Roldu se svým masivním zlatem poukazuje na elitu, postavení a moc.

Část zlatého pokladu z Roldu
Zdroj: Nordjyskemuseer

„Máme tu oblast, která nám znovu a znovu přináší spektakulární nálezy z doby vikingů. Nový stříbrný poklad dokazuje, že Rebild nebyl okrajovou oblastí, ale součástí rozsáhlých hospodářských a kulturních vazeb, které spojovaly Skandinávii s oblastmi kolem Baltského moře a islámským světem na východě, stejně jako s oblastí Severního moře, Anglií a západní Evropou na západě,“ zakončuje Sarauw.

Místo nálezu nového pokladu se podle něj nachází v moderně zastavěné oblasti, a proto není možné na místě provést rozsáhlejší archeologický průzkum. Poklad mohl být uložen v blízkosti vikinské osady, u některé z tehdejších dopravních tepen nebo na odlehlejším a skrytém místě, avšak bez rozsáhlejších výzkumů zůstává přesný kontext otevřený.

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