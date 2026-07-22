Robot MRV nasadí družicím „batůžky“ s palivem. Už je na orbitě


před 39 mminutami|Zdroj: The Times, Space.com, Northrop Grumman Corp.
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Zdroj: EBU/USSPAX - SpaceX

Nová družice, kterou aktuálně vynesla do vesmíru raketa společnosti SpaceX, by měla být schopná zvýšit životnost důležitých satelitů na oběžné dráze Země.

Raketa Falcon 9, která odstartovala v úterý večer z Cape Canaveral na Floridě, nenesla svůj obvyklý náklad, tedy běžné komunikační nebo vědecké družice. Tentokrát na její palubě byla mise MRV-MEV, jež by měla prodloužit životnost satelitů, které už na oběžné dráze jsou.

Hlavní náklad tvoří robot Mission Robotic Vehicle neboli MRV, tedy stroj vybavený dvěma třímetrovými rameny. Pomocí nich by měl připojit tři moduly MET ke třem satelitům na oběžné dráze 35 786 kilometrů nad Zemí. Tyto „batůžky“, které robot zavěsí na „záda“ družic, jsou vybavené zařízením na doplňování paliva pro tyto satelity, jejichž životnost by tak mohly prodloužit až o osm let.

„Dotankování“ jednoho satelitu si objednala australská společnost Optus, dvou americko-lucemburská firma Intelsat. Robot MRV by měl na orbitě dál zůstat a na geostacionární dráze vyčkávat, jestli o instalaci „batůžků“ neprojeví zájem i další platící klienti. Kromě instalace podobných zařízení by měl být tento stroj vyrobený společností Northrop Grumman schopný také oprav satelitů přímo na oběžné dráze.

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