Příští čtyři roky ani jediná srážka. Velký urychlovač částic je odstavený

Velký urychlovač částic LHC v podzemí na švýcarsko-francouzské hranici byl v pondělí ráno odpojen. Plánovaná odstávka zařízení Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) má umožnit jeho další modernizaci, oznámila organizace. Se silnějšími magnety a detektory má být urychlovač opět zprovozněn v roce 2030 pod označením HiLumi-LHC.
„Sbohem, LHC, a děkuji za všechny srážky. Přejděme k HiLumi-LHC,“ napsal CERN na stránce věnované procesu s narážkou na knihu Stopařův průvodce galaxií. Urychlovač byl odpojen podle plánu v pondělí v 06:00. Jeho důležité části budou v příštích čtyřech letech modernizovány tak, aby umožnil ještě více srážek protonů a další odhalování tajemství vesmíru, napsala agentura DPA. Nový urychlovač HiLumi-LHC by měl být spuštěn v červnu 2030.
Fyzici mimo jiné doufají, že silnější magnety a lepší detektory jim umožní od roku 2030 dovídat se více o povaze temné hmoty, která spolu s temnou energií tvoří asi 95 procent vesmíru. Částice, které tvoří temnou hmotu, však dosud nebyly detekovány.
Už krátce po spuštění LHC v roce 2010 fyzikové z CERNu dosáhli prvního velkého úspěchu. Podařilo se jim srazit protonové paprsky a napodobit tak – byť jen ve velmi malém měřítku – podmínky, které panovaly ve vesmíru těsně po takzvaném velkém třesku.
Urychlovač, který dal světu neznámou částici
Důležitým cílem při budování LHC bylo potvrdit existenci Higgsova bosonu, „božské částice“, která podle řady vědců hraje klíčovou roli pro vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic. A zařízení už přineslo výsledky. V létě 2012 vědci oznámili, že zachytili částici, která se podobá svými charakteristikami bosonu, který byl čtyřicet let předtím popsán jen teoreticky. A v březnu 2013 CERN objev na základě dalších experimentů potvrdil.
LHC, tedy velký hadronový urychlovač, je největší svého druhu na světě a jeho vybudování stálo zhruba pět miliard švýcarských franků (asi 130 miliard korun). Hlavní součástí je 27 kilometrů dlouhý kruhový tunel umístěný 50 až 175 metrů pod zemí, kterým probíhá potrubí. Tok částic v potrubí je řízen a urychlován soustavou tisíců magnetů.