Kanibalismus škodí lidskému zdraví, proto se neuchytil, tvrdí vědci

Kanibalismus má nepříznivé dopady na zdraví, což je hlavním důvodem, proč se v lidské společnosti neuchytil, tvrdí dvojice vědců z Polska a Česka. Pomocí matematického modelu dospěli k závěru, že dlouhodobé pojídání jiných lidí šíří v komunitě nemoci a vede k jejímu rozpadu, napsala agentura Reuters.
Michal Misiak z Vratislavské univerzity a Petr Tureček z Univerzity Karlovy zkoumali lidské tělo jako zdroj potravy a analyzovali jeho energetickou hodnotu i problémy, které může člověku jeho konzumace přinést.
„Z kalorického hlediska je lidský jedinec průměrnou potravou... Klíčový problém však spočívá jinde: v riziku infekce. Patogeny mají snazší práci, protože se přesunou do organismu s takřka identickou fyziognomií,“ uvedl Misiak ve zprávě zveřejněné polskou univerzitou. Model použitý vědci ukázal, že zdravotní rizika rostou exponenciálně, když kanibalové pojídají jiné lidojedy. Ani vaření nedokáže zlikvidovat infekční bílkoviny, které mohou vyvolávat neurologické nemoci.
Jednou z takových nemocí, označovanou jako kuru, kdysi trpěli kanibalové z Papuy Nové Guiney, kteří pojídali své zemřelé příbuzné s vírou, že tím osvobodí jejich ducha.
Cesta patogenů: každý článek je riziko
Tureček podotýká, že s každým článkem potravního řetězce, kdy například kráva sní trávu a ji pak následně vlk, dostanou patogeny z kořisti šanci uchytit se v predátorovi. Vzhledem k tomu, že potenciálních patogenů je mnoho a takovou šanci dostane každý z nich, roste s délkou potravního řetězce pravděpodobnost, že se alespoň jednomu podaří vyvinout adaptaci, která stěhování se do dalších hostitelů usnadní.
Proto musí mít podle Turečka masožravci odolnější imunitní systém než býložravci, kteří jedí jen rostlinnou potravu. Čím je totiž fylogenetická vzdálenost, tedy čas od posledního společného předka menší, tím větší podíl patogenů může přeskočit z kořisti na predátora.
„Kanibalismus je v tomto kontextu nejnebezpečnější strategií, protože kořist i predátor patří ke stejnému druhu a tedy podíl patogenů, které se mohou uchytit jak v jednom, tak v druhém, je nejvyšší. Zároveň tu mohou vznikat velmi dlouhé, potenciálně nekonečné potravní řetězce, pokud kanibal sní kanibala, který snědl kanibala a tak dále,“ uvedl Tureček.
Podle dvojice vědců přispěla škodlivost pojídání lidí ke vzniku tabu zapovídajícího kanibalismus. „Tabu funguje jako evoluční pojistka. Naše výsledky naznačují, že to byla biologicky zdůvodněná reakce na epidemiologické riziko. Komunity, které se nezbavily kanibalismu, zkrátka nepřežily,“ dodal Misiak.
Tureček na svém facebookovém profilu dodal, že myšlenka na studii vznikla původně jako aprílový seminář na téma „Mám tu mrtvolu sníst? Srozumitelný průvodce pro začínajícího kanibala“.