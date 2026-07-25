V Sýrii se srazily dva autobusy, nejméně 35 lidí zemřelo

Nejméně 35 lidí zahynulo a dalších 30 bylo zraněno při dnešní srážce dvou autobusů v centrální části Sýrie na silnici vedoucí do Damašku. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví to napsala státní tisková agentura SANA.
Jeden z autobusů vezl příslušníky sil vnitřní bezpečnosti, zatímco druhý byl autobus dálkové dopravy vezoucí běžné cestující. Nehoda se stala v pouštním úseku mezi městy Palmýra a Suchna na dálnici spojující Damašek s městem Dajr az-Zaur na severovýchodě země. Příčina neštěstí není zatím známa.
Některé ze zraněných přepravily vojenské helikoptéry do nemocnice v Homsu. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo všechny fakultní nemocnice v zemi, aby se připravily na příjem zraněných.