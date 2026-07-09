Útočník z bavorského gymnázia je ve vazbě

Šestnáctiletý mladík, který ve středu v areálu gymnázia v bavorském Schongau nožem těžce zranil dvě 13leté dívky, je ve vyšetřovací vazbě. Je podezřelý mimo jiné z pokusu o vraždu ve dvou případech, sdělily ve čtvrtek dle agentury DPA policie a státní zastupitelství.
Mladík podle DPA podstupoval psychiatrickou léčbu. Mladý Chorvat byl znám i bezpečnostním orgánům. Mnichovské státní zastupitelství ho vyšetřuje kvůli dvěma incidentům z roku 2025 – včetně údajných výhrůžek spolužákům a glorifikace střelby ve školách na sociálních sítích. Policie a státní zástupci však uvedli, že během tohoto vyšetřování neexistovaly žádné důvody pro zadržení.
Bavorská ministryně školství Anna Stolzová dle DPA školu navštívila a vyjádřila vděčnost dvěma učitelům, kteří zkrotili podezřelého pachatele, a také studentům, kteří okamžitě přispěchali na pomoc dvěma vážně zraněným dívkám.
„Jedna z nich by s největší pravděpodobností vykrvácela, kdyby to neudělali. Pravděpodobně jí zachránili život,“ řekla Stolzová DPA. „V mých očích jsou to skuteční hrdinové,“ dodala. Podle DPA si studenti strhli trička a přiložili dívkám tlakové obvazy. Policie a učitelé útočníka, který měl u sebe nůž i pistoli, přemohli.
Policie dotyčnému kromě nože a pistole zabavila také střelivo. Podle informací DPA vyšetřovatelé prověřují, zda byla střelná zbraň, ze které podezřelý vystřelil a která následně selhala, vyrobena pomocí 3D tiskárny.
V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou až v srpnu. Schongau je městečko s asi 13 tisíci obyvateli na jihu Bavorska nedaleko hranic s Rakouskem.
Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách. Například loni v září v Essenu mladý Kosovan napadl učitelku na střední škole, školníka v další škole a náhodného kolemjdoucího. Podle vyšetřovatelů byl motiv islamistický. Rovněž loni bývalý žák ve škole v Bavorsku napadl dva 14leté chlapce kladivem.