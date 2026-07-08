Po útoku na gymnáziu v Bavorsku je několik zraněných, píší německá média

Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku, odkud je hlášeno několik zraněných, informovala agentura DPA s tím, že policie zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné, podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že čtyři lidé utrpěli těžká zranění. V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu.
Události ve škole podle policie naznačují, že se tam odehrál útok. Jednoznačné potvrzení ale zatím nevydala. Nejasná je také bilance zraněných, podle policie jich je do deseti, povaha poranění ale v tuto chvíli není zřejmá. Zda jsou mezi zraněnými žáci, nebo jen učitelé, není rovněž známo.
Bild uvedl, že podezřelý ze školy utekl, ale policie ho následně zadržela. Schongau je městečko s asi třinácti tisíci obyvateli na jihu Bavorska nedaleko hranic s Rakouskem.
Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách. Například loni v září v Essenu mladý Kosovan napadl učitelku na střední škole, školníka v další škole a náhodného kolemjdoucího. Podle vyšetřovatelů byl motiv islamistický. Rovněž loni bývalý spolužák na škole v Bavorsku napadl dva čtrnáctileté chlapce kladivem.