Důležité
Spojenci z NATO přislíbili Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur Zobrazit

Po útoku na gymnáziu v Bavorsku je několik zraněných, píší německá média


8. 7. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku, odkud je hlášeno několik zraněných, informovala agentura DPA s tím, že policie zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné, podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že čtyři lidé utrpěli těžká zranění. V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu.

Události ve škole podle policie naznačují, že se tam odehrál útok. Jednoznačné potvrzení ale zatím nevydala. Nejasná je také bilance zraněných, podle policie jich je do deseti, povaha poranění ale v tuto chvíli není zřejmá. Zda jsou mezi zraněnými žáci, nebo jen učitelé, není rovněž známo.

Bild uvedl, že podezřelý ze školy utekl, ale policie ho následně zadržela. Schongau je městečko s asi třinácti tisíci obyvateli na jihu Bavorska nedaleko hranic s Rakouskem.

Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách. Například loni v září v Essenu mladý Kosovan napadl učitelku na střední škole, školníka v další škole a náhodného kolemjdoucího. Podle vyšetřovatelů byl motiv islamistický. Rovněž loni bývalý spolužák na škole v Bavorsku napadl dva čtrnáctileté chlapce kladivem.

Střelec na univerzitě v Heidelbergu zranil čtyři lidi, jeden zemřel. Po smrti je i útočník
Německá policie při zásahu na univerzitě v Heidelbergu

Výběr redakce

Aliance v Ankaře podpořila miliardy pro Kyjev i článek 5

ŽivěAliance v Ankaře podpořila miliardy pro Kyjev i článek 5

03:25Aktualizovánopřed 1 mminutou
Sněmovna opět nedokončila schvalování stavební novely

ŽivěSněmovna opět nedokončila schvalování stavební novely

09:01Aktualizovánopřed 11 mminutami
Po útoku na gymnáziu v Bavorsku je několik zraněných, píší německá média

Po útoku na gymnáziu v Bavorsku je několik zraněných, píší německá média

14:36Aktualizovánopřed 18 mminutami
Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě Jiřikovského, ten ve vězení zůstává

Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě Jiřikovského, ten ve vězení zůstává

13:57Aktualizovánopřed 32 mminutami
Rusko zaútočilo na Kyjev, Charkov, Oděsu či Cherson. Ukrajinci zasáhli rafinerie

Rusko zaútočilo na Kyjev, Charkov, Oděsu či Cherson. Ukrajinci zasáhli rafinerie

09:12Aktualizovánopřed 36 mminutami
Senát podpořil srovnání doby nemocenské invalidů s ostatními pracovníky

ŽivěSenát podpořil srovnání doby nemocenské invalidů s ostatními pracovníky

10:00Aktualizovánopřed 44 mminutami
Rusové mohou na olympiádu. MOV zrušil jejich suspendaci

Rusové mohou na olympiádu. MOV zrušil jejich suspendaci

10:01Aktualizovánopřed 59 mminutami
Příměří mezi USA a Íránem je u konce, prohlásil Trump

Příměří mezi USA a Íránem je u konce, prohlásil Trump

10:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

ŽivěAliance v Ankaře podpořila miliardy pro Kyjev i článek 5

Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur (asi 1,7 bilionu korun) a stejnou částku chtějí zachovat i pro rok 2027, uvádí text závěrečné deklarace ze summitu v Ankaře. Dokument potvrzuje i neochvějný závazek spojeneckých zemí ke kolektivní obraně podle pátého článku Washingtonské smlouvy. Americký prezident Donald Trump podle zdroje agentury AFP na summitu uvedl, že USA chtějí zůstat v NATO.
03:25Aktualizovánopřed 1 mminutou

Po útoku na gymnáziu v Bavorsku je několik zraněných, píší německá média

Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku, odkud je hlášeno několik zraněných, informovala agentura DPA s tím, že policie zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné, podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že čtyři lidé utrpěli těžká zranění. V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu.
14:36Aktualizovánopřed 18 mminutami

Evropský satelit Sentinel-1A skončil. Zachraňoval životy, pomáhal při krizích i vědcům

V úterý oznámila evropská satelitní organizace Copernicus na svých sociálních sítích konec družic Sentinel-1A. Ta na oběžné dráze sloužila déle než dvanáct let. Původně přitom byla navržená jen na sedm let provozu.
před 35 mminutami

Rusko zaútočilo na Kyjev, Charkov, Oděsu či Cherson. Ukrajinci zasáhli rafinerie

Rusko podle ukrajinských úřadů v úterý krátce před půlnocí znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, kde zemřela žena a zranění utrpěli dva lidé. Mrtvé po ruských útocích hlásí také Charkov a Cherson, v Oděse je desítka raněných, píše web Ukrajinska Pravda. Ukrajina podle ruského exilového webu Meduza zasáhla ruské rafinerie v Saratově a tatarstánském Nižněkamsku.
09:12Aktualizovánopřed 36 mminutami

Rusové mohou na olympiádu. MOV zrušil jejich suspendaci

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí, verdikt MOV s ohledem na pokračující ruskou agresi na Ukrajině zkritizoval také ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé).
10:01Aktualizovánopřed 59 mminutami

Úterní bombový útok v Damašku má oběť a 36 raněných

Počet zraněných při úterním bombovém útoku u hotelu Four Seasons v Damašku, kde byl ubytován francouzský prezident Emmanuel Macron, vzrostl z 18 na 36. Útok si vyžádal i jednu oběť, uvedla ve středu agentura AFP s odvoláním na syrské úřady.
před 1 hhodinou

Příměří mezi USA a Íránem je u konce, prohlásil Trump

Příměří mezi USA s Íránem je u konce, řekl americký prezident Donald Trump na summitu NATO. Íránce označil za lháře. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas, míní šéf Bílého domu. USA v úterý podnikly údery na Írán, označily to za reakci na íránské útoky na tři tankery v Hormuzském průlivu. Šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová uvedla, že nové útoky USA a Íránu komplikují jednání o ukončení války.
10:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V mrakodrapu na Manhattanu se ohnuly nosné sloupy, dělníci budovu stabilizovali

Sedmatřicetipatrová budova v Midtownu na Manhattanu byla evakuována poté, co se prohnuly nosné sloupy. Velitel newyorských hasičů uvedl, že panovaly obavy z možného lokálního zřícení, ale budova je postavena tak, že úplné zřícení je nemožné. Dělníkům se po několika hodinách povedlo instalací dočasného vyztužení rozestavěnou budovu stabilizovat. V následujících dnech se chystají další stabilizační práce.
09:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropský pohled

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

před 23 hhodinami
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

před 23 hhodinami
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026