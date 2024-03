U sousedů vojenské pocty, v Kyjevě do krytu. Pavel v cizině tradičně oroduje za Ukrajinu a varuje před Čínou

Ještě týž měsíc se prezident vydal do Polska , kde se mu dostalo přijetí s vojenskými poctami. Český prezident po jednání se svým polským protějškem Andrzejem Dudou hovořil o výjimečné kvalitě vzájemných vztahů, které podle něj nejspíše nikdy nebyly tak dobré jako nyní, což dal do souvislosti s válkou. „Protože jsme si všichni uvědomili, jaká je cena spolupráce s přáteli a spojenci,“ řekl Pavel. Kromě vojenských dodávek se státníci shodli na potřebě poválečné obnovy Ukrajiny ve formě jakéhosi Marshallova plánu.

Loni v dubnu zamířil prezident do Belgie , kde navštívil unijní instituce a také sídlo Aliance, kde s představiteli NATO jednal o ruské agresi a možnostech obrany. Prezident mimo jiné slíbil, že Česká republika v roce 2024 zvýší vojenské výdaje na dvě procenta hrubého domácího produktu a je ochotna diskutovat o dalším zvýšení, pokud to bude nutné.

Britská korunovace a projev v OSN

Po válečné výpravě se prezident vydal loni v květnu do Velké Británie, kde se účastnil majestátního ceremoniálu, kterým byla korunovace krále Karla III. V tomtéž měsíci stihl navštívit ještě Německo a zavítal také na sever Evropy – do Dánska a na Island. Na Kodaňském summitu pro demokracii mimo jiné varoval před moderními koloniálními choutkami Číny a hrozbami čínského kapitalismu.

Na přelomu května a června zavítal Pavel do poslední sousední země. V Rakousku se řešila zejména ruská agrese a tradiční rakouská neutralita. Pavel nicméně ocenil rakouskou pomoc Ukrajině a vzájemné vztahy označil za mimořádně dobré. „Obě země podporují Ukrajinu ze všech sil, Česko dělá skutečně maximum, ať už jde o dodávky vojenského materiálu či pomoc a přijetí ukrajinských uprchlíků,“ uvedl po jednání rakouský prezident Alexander van der Bellen.

V červnu absolvoval Pavel kromě další návštěvy Slovenska také summit NATO v Litvě a důležitou cestu do Spojených států. V projevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku mimo jiné varoval, že mír na Ukrajině nesmí diktovat Rusko a kritizoval čínské manévry u Tchaj-wanu.

Po další návštěvě Belgie pak Pavel loni v říjnu zamířil do Štrasburku, kde promluvil k europoslancům. Těm vzkázal, že to bude právě volební kampaň před letošním hlasováním do Evropského parlamentu, co prověří demokracie členských států EU. „Já doufám, že bude sloužit jako příležitost, abychom ukázali, že evropský demokratický duch je skutečně živý,“ podotkl s tím, že by politici neměli nabízet populistické sliby, ale říkat věci tak, jak jsou. V této souvislosti odkázal na svou úspěšnou prezidentskou kampaň.

V listopadu stihl prezident ještě navštívit Itálii. Po jednání v jihoevropské zemi prohlásil, že Česko a Itálie nacházejí stále více společných pozic, zejména v pomoci Ukrajině, energetické bezpečnosti či v tom, jak čelit důsledkům migrace. Koncem roku pak Pavel zamířil do Francie, kde ho přijal v Elysejském paláci jeho protějšek Emmanuel Macron.