Macron přivítal Pavla v Elysejském paláci. Na programu jednání je energetika a migrace

Podle zahraničního zpravodaje ČT Jana Šmída by se Pavel měl ve čtvrtek rovněž setkat s francouzskou premiérkou Élisabeth Borneovou. „To, že se Pavel setká s Macronem a ve čtvrtek s Borneovou v době francouzské vládní krize, která následuje po novém imigračním zákonu, je důkazem výborných vztahů mezi Českou republikou a Francií,“ okomentoval dříve setkání Šmíd.

Co se týče středečního programu českého prezidenta, podle Šmída měl Pavel po svém příletu odjet do pařížské Invalidovny, aby se tam zúčastnil čestné přehlídky. Odsud posléze zamířil rovnou do Elysejského paláce. K hlavním tématům prezidentské schůzky podle něho patří mimo jiné aktuální dění v Pásmu Gazy nebo podpora Ukrajiny, která se brání ruské invazi.

Na Pavlově odpoledním programu je setkání s vedením projektu malého modulárního reaktoru NUWARD konsorcia francouzských společností. Prezident se poté setká s krajany na českém velvyslanectví v Paříži a následně odhalí lavičku Václava Havla.