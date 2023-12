Francii rozděluje návrh imigračního zákona. Kompromis hledala meziparlamentní komise

Francouzská meziparlamentní komise se dohodla na konečné podobě textu imigračního zákona, v úterý večer ho mají schvalovat zákonodárci. Čeká se vyostřená debata. Zatímco levice zákon považuje za příliš represivní, pravice chce, aby byl přísnější. Národní shromáždění během minulého týdne odmítlo vládní návrh zákona o přistěhovalectví, aniž by o něm vůbec zahájilo debatu. O chystané normě dříve diskutovaly obě komory parlamentu a Senát ho i schválil. Zákon má mimo jiné usnadnit vyhošťování cizinců, které bezpečnostní složky vyhodnotí jako hrozbu pro národní bezpečnost.

Dvacetiletý Souleymane z Guiney je už několik let zaměstnaný v pekárně, a to bez pracovního povolení. Jeho žádost o něj francouzské úřady už dvakrát odmítly, muži tak hrozí deportace. „Mám tuto práci rád a nevadí mi vstávat brzy. Líbí se mi, že je to ruční práce. Mám rád vůni těsta,“ řekl Souleymane.

Teď čeká, v jaké verzi projde nový imigrační zákon. Vláda ho původně prezentovala jako „cukr a bič“, který na jednu stranu migrantům působícím v sektorech s nedostatkem pracovní síly usnadní legalizaci pobytu, a na druhou urychlí vyhošťování těch, kteří do Francie přijdou nelegálně. Aby získala podporu pravice, musela se vláda uvolit k prodloužení doby, po kterou mohou migranti žádat o sociální výhody, a to několik let pobytu ve Francii.

Ve Francii, která má 67 milionů obyvatel, žije legálně asi 5,1 milionu cizinců. V zemi je navíc zhruba půl milionu uprchlíků a úřady odhadují, že 600 až 700 tisíc lidí tam žije nelegálně. Francie se dlouho prezentovala jako země s velice štědrým sociálním systémem, do kterého se mohli zapojit i zahraniční občané a žádat o podporu na nájemné nebo péči o děti, píše Reuters. Nyní však krajní pravice a v poslední době také konzervativci prosazují, aby tyto výhody byly vyhrazené pouze Francouzům.

Po změnách migračních pravidel volá i většina francouzské veřejnosti. V nedávném průzkumu dvě třetiny respondentů uvedly, že se domnívají, že imigrace ze zemí mimo Evropskou unii může pro Francii představovat hrozbu.