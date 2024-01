Rozsah pomoci palestinským civilistům je od izraelské armády enormní, řekl Pavel

Rozsah pomoci izraelské armády palestinským civilistům je enormní, ale v naprosté většině se o něm ani neví. Novinářům to v Izraeli řekl český prezident Petr Pavel. Izraelci podle něj například do Gazy dodávají pitnou vodu. Opravená potrubí přitom často ničí hnutí teroristické hnutí Hamás, protože nechce, aby Izrael byl vydáván za toho, kdo humanitární pomoc poskytuje, míní hlava státu.

Izrael zahájil ofenzivu v Gaze v reakci na útok Hamásu ze 7. října. Extremistické hnutí, které Evropská unie i Spojené státy americké pokládají za teroristickou organizaci, napadlo izraelské pohraničí, povraždilo na 1200 lidí a asi 240 osob uneslo.

„Paradoxem je, že často opravené potrubí, které má dodat vodu palestinským civilistům, vzápětí zničí Hamás, protože prostě nechce, aby Izrael byl ten, kdo dodává humanitární pomoc. To dává jasně najevo, jaký asi je přístup Hamásu a jeho zájem,“ řekl Pavel. „Myslím, že je na místě férově posuzovat, jaká péče je poskytovaná palestinským civilistům a jak jejich zájmu slouží, nebo spíše neslouží Hamás.“

Izrael tento měsíc humanitární pomoc do Gazy mírně zvýšil, podle organizací OSN je ale stále nedostatečná. V neděli se podle úřadu izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) do Gazy dostalo 237 kamionů s humanitární pomocí, což bylo nejvíc za den od začátku války. Podle agentur OSN je to ale stále jen "kapka v moři" - před válkou do Gazy vozilo humanitární pomoc asi 500 kamionů denně. V pondělí Izrael zkontroloval a vpustil do Pásma Gazy 227 kamionů, uvedl COGAT na síti X.

Šéf úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA Philippe Lazzarini o víkendu opět vyjádřil obavy z propuknutí hladomoru v Pásmu Gazy. Už v prosinci Světový potravinový program (WFP) zdůraznil, že přes půl milionu lidí, tedy asi čtvrtina obyvatel, tam trpí hlady, a varoval, že do půl roku hrozí hladomor.