Pavla přijal izraelský prezident. „My v tomto pokryteckém světě mnoho takové podpory nenacházíme“

Petr Pavel v pondělí dopoledne přiletěl do Tel Avivu. V Izraeli jednal se svým protějškem Jicchakem Herzogem. „My v tomto pokryteckém světě mnoho takové podpory nenacházíme. Vaše návštěva pro nás hodně znamená. Jste náš drahý přítel,“ řekl izraelský prezident. Na programu návštěvy je i schůzka s premiérem Benjaminem Netanjahuem, předsedou Knesetu Amirem Ohanou, ministrem obrany Joavem Galantem a členem válečného kabinetu Bennym Gantzem. Pavel se rovněž setká s rodinami rukojmí, která loni v říjnu unesli z jižního Izraele teroristé hnutí Hamás, případně s propuštěnými rukojmími.

„Jsme solidární s vaším právem bojovat s terorismem a hájit vaše obyvatelstvo,“ prohlásil na schůzce s Herzogem Pavel, ale zároveň upozornil, že ho znepokojuje humanitární situace v Pásmu Gazy. „Dnešní narativ se předkládá tak, že Palestinci jsou oběti, zatímco Izrael je nyní útočníkem. Je fér připomenout sobě i světovému obyvatelstvu, kdo byly oběti 7. října a jak to všechno začalo,“ dodal.

Izrael plně podporuje navýšení humanitární pomoci a snaží se zmírnit dopady izraelské protiofenzivy na civilní obyvatelstvo. Vysílá proto varovné letáky a textové zprávy. „Původně šlo jen o několik desítek kamionů, nyní je to až 250 kamionů, tedy desítky tisíc tun zásob. Může to být až čtyři sta kamionů, to snadno dokážeme,“ míní Herzog. Upozornil však, že humanitární pomoci se mohou zmocnit členové teroristického hnutí Hamás.

Po Izraeli se prezident Pavel vydá do Kataru. Jednat tam bude s emírem Tamimem bin Hamadem Sáním a s místopředsedou vlády a ministrem obrany Chálidem bin Muhammadem Attíjou. „Opět zdůrazním potřebu vyjednávání a zaměření veškerého úsilí na propuštění rukojmí. Rovněž chceme podpořit mírové řešení konfliktu, až se dokončí vojenská porážka Hamásu,“ předeslal Pavel. Setká se také s krajany na českém velvyslanectví v Dauhá.