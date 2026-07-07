U Kyjeva našli tělo podezřelé z bombového útoku v Monaku

Úřady v pondělí našly u Kyjeva tělo 39leté Ukrajinky Anastasije Berezovské, která byla podezřelá z podílu na bombovém útoku spáchaném 29. června v Monaku. S odvoláním na ukrajinské bezpečnostní složky to napsal web Ukrajinska pravda. Agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou generální prokuraturu dodala, že podezřelá byla zastřelena a že v této souvislosti byl zadržen zaměstnanec ukrajinské vojenské rozvědky HUR.
V centru Monaka minulé pondělí večer vybuchla podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku.
Lehce zraněn byl také jejich třináctiletý syn a další čtyři osoby. Bezpečnostní kamery podle médií zachytily osobu, která krátce před explozí u vchodu do domu položila batoh, v němž patrně byla bomba. Podezřelá osoba následně podle záznamů utekla do Francie, kde stopa zmizela. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.
Po Berezovské vyhlásila mezinárodní policejní organizace Interpol minulý týden v pátek pátrání. Do vlasti se podle webu vrátila 1. července a její tělo bylo objeveno v pondělí kolem 23:00 místního času (22:00 SELČ). V této souvislosti byli zadrženi dva podezřelí – aktivní důstojník HUR a bývalý příslušník bezpečnostních složek, píše Ukrajinska pravda. Důstojník se podle prokuratury přiznal, že Ukrajinku zabil spolu s další podezřelou osobou.
Jermolajev, který čelí ukrajinským sankcím kvůli obvinění z obchodování na Ruskem okupovaném Krymu, se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. Je také obyvatelem Monaka. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.