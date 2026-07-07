U Kyjeva našli tělo podezřelé z bombového útoku v Monaku


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Úřady v pondělí našly u Kyjeva tělo 39leté Ukrajinky Anastasije Berezovské, která byla podezřelá z podílu na bombovém útoku spáchaném 29. června v Monaku. S odvoláním na ukrajinské bezpečnostní složky to napsal web Ukrajinska pravda. Agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou generální prokuraturu dodala, že podezřelá byla zastřelena a že v této souvislosti byl zadržen zaměstnanec ukrajinské vojenské rozvědky HUR.

V centru Monaka minulé pondělí večer vybuchla podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku.

Lehce zraněn byl také jejich třináctiletý syn a další čtyři osoby. Bezpečnostní kamery podle médií zachytily osobu, která krátce před explozí u vchodu do domu položila batoh, v němž patrně byla bomba. Podezřelá osoba následně podle záznamů utekla do Francie, kde stopa zmizela. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.

Interpol pátrá po Ukrajince podezřelé z bombového útoku v Monaku
Policie prohledává místo bombového útoku v Monaku (30. června 2026)

Po Berezovské vyhlásila mezinárodní policejní organizace Interpol minulý týden v pátek pátrání. Do vlasti se podle webu vrátila 1. července a její tělo bylo objeveno v pondělí kolem 23:00 místního času (22:00 SELČ). V této souvislosti byli zadrženi dva podezřelí – aktivní důstojník HUR a bývalý příslušník bezpečnostních složek, píše Ukrajinska pravda. Důstojník se podle prokuratury přiznal, že Ukrajinku zabil spolu s další podezřelou osobou.

Jermolajev, který čelí ukrajinským sankcím kvůli obvinění z obchodování na Ruskem okupovaném Krymu, se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. Je také obyvatelem Monaka. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.

Výbuch bomby v Monaku zranil ukrajinského oligarchu
Útok v Monaku

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