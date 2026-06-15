Syn norské korunní princezny dostal čtyřletý trest vězení za znásilnění


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Norský soud uložil synovi korunní princezny Mette-Marit a nevlastnímu synovi korunního prince Haakona čtyřletý trest vězení za znásilnění, informují agentury Reuters a AFP. Soud v Oslu uznal 29letého Mariuse Borga Höibyho vinným ve dvou ze čtyř případů znásilnění, z nichž byl obviněn. Podle soudu se dopustil také domácího násilí. Höiby obvinění ze znásilnění odmítá a může se proti rozsudku odvolat.

Mezi obviněními bylo jedno znásilnění s pohlavním stykem a tři znásilnění bez pohlavního styku. Jednu z obětí podle soudu Höiby znásilnil v roce 2018 ve sklepě domu svých rodičů. „Soud dospěl k závěru, že je prokázáno, že se nedokázala bránit,“ uvedl podle Reuters soudce Jon Sverdrup Efjestad.

Podle soudu má Höiby kromě dvou znásilnění na svědomí opakované útoky na svou bývalou partnerku, vyhrožování či porušování pravidel silničního provozu, napsala AFP. Prokuratura pro něj požadovala trest sedmi let a sedmi měsíců.

Syn norské princezny odmítl vinu ve čtyřech případech znásilnění
Marius Borg Höiby

Höiby si rozsudek vyslechl ve věznici prostřednictvím videopřenosu, žádná jeho reakce v soudní síni slyšet nebyla. Přímo k soudu se dostavila jedna z jeho obětí, která se po vynesení verdiktu rozplakala, uvedl Reuters.

Kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším tiskovém prohlášení přiznal, že ženě způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje.

Během sedm týdnů trvajícího procesu se mezi důkazy objevily Höibym pořízené nahrávky se sexuálním obsahem, soud použil také více než 800 zpráv z jeho komunikace, píše Reuters.

S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu
Norská princezna Mette-Marit

Höiby se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem a nemá v královské rodině žádnou oficiální pozici. Podle médií však jeho případ vrhá stín na pověst jinak oblíbené rodiny.

Tu letos pošramotilo i zveřejnění spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy. Mette-Marit v prohlášení uvedla, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.

Podle průzkumu agentury Norstat provedeného v době procesu letos v únoru klesla popularita královské rodiny mezi Nory ze 70 na 60 procent. Naopak z 19 na 27 procent vzrostl podíl lidí, kteří by si v zemi přáli jiný systém než monarchii. V obdobném květnovém průzkumu si královská rodina polepšila na 64 procent a změnu systému vládnutí podpořilo 24 procent lidí, dodává Reuters.

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