Norský princ odmítl vinu ve čtyřech případech znásilnění

Nejstarší syn norské korunní princezny Mette-Marit, devětadvacetiletý Marius Borg Höiby, v úterý na úvod svého procesu odmítl vinu ve čtyřech případech znásilnění. Informovala o tom agentura AFP s tím, že Höiby se celkem zodpovídá z 38 bodů obžaloby včetně čtyř případů znásilnění, násilí či přechovávání drog. Höibymu hrozí podle AFP až 16 let vězení, agentura AP napsala nejvýše o desetiletém trestu vězení. Höiby je nevlastním synem korunního prince a budoucího krále Haakona.
Kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho, za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším tiskovém prohlášení přiznal, že dotyčné způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje. Rozsah obvinění proti němu se postupně rozrostl až na aktuálních 38 bodů. Konec procesu je naplánován do 19. března.
Do problémů se Höiby dostal znovu v neděli, kdy policie oznámila jeho zadržení kvůli obviněním z napadení, vyhrožování nožem a porušení soudního příkazu. Soud v Oslu následně vyhověl žádosti o až čtyřtýdenní vazbu kvůli riziku, že by mohl v trestné činnosti pokračovat. Obhajoba k nedělnímu incidentu bez upřesnění uvedla, že konflikt se týkal ještě dalšího člověka a že se proti vazbě bude bránit.
Höiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci, protože se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem. Höiby je nejstarší ze tří dětí norské princezny, která má s princem Haakonem další dvě děti – dvaadvacetiletou princeznu Ingrid Alexandru, která se nedávno přestěhovala do Sydney kvůli studiu, a dvacetiletého prince Sverreho Magnuse.
Královská rodina je v Norsku obecně oblíbená, ale Höibyho případ vrhá stín na její pověst. Tu pošramotilo i zveřejnění další várky spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit v minulosti udržovala nečekaně úzké vztahy, informoval norský tisk. Mette-Marit v prohlášení přiznala, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.