Norský princ odmítl vinu ve čtyřech případech znásilnění


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejstarší syn norské korunní princezny Mette-Marit, devětadvacetiletý Marius Borg Höiby, v úterý na úvod svého procesu odmítl vinu ve čtyřech případech znásilnění. Informovala o tom agentura AFP s tím, že Höiby se celkem zodpovídá z 38 bodů obžaloby včetně čtyř případů znásilnění, násilí či přechovávání drog. Höibymu hrozí podle AFP až 16 let vězení, agentura AP napsala nejvýše o desetiletém trestu vězení. Höiby je nevlastním synem korunního prince a budoucího krále Haakona.

Kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho, za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším tiskovém prohlášení přiznal, že dotyčné způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje. Rozsah obvinění proti němu se postupně rozrostl až na aktuálních 38 bodů. Konec procesu je naplánován do 19. března.

Do problémů se Höiby dostal znovu v neděli, kdy policie oznámila jeho zadržení kvůli obviněním z napadení, vyhrožování nožem a porušení soudního příkazu. Soud v Oslu následně vyhověl žádosti o až čtyřtýdenní vazbu kvůli riziku, že by mohl v trestné činnosti pokračovat. Obhajoba k nedělnímu incidentu bez upřesnění uvedla, že konflikt se týkal ještě dalšího člověka a že se proti vazbě bude bránit.

Höiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci, protože se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem. Höiby je nejstarší ze tří dětí norské princezny, která má s princem Haakonem další dvě děti – dvaadvacetiletou princeznu Ingrid Alexandru, která se nedávno přestěhovala do Sydney kvůli studiu, a dvacetiletého prince Sverreho Magnuse.

Královská rodina je v Norsku obecně oblíbená, ale Höibyho případ vrhá stín na její pověst. Tu pošramotilo i zveřejnění další várky spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit v minulosti udržovala nečekaně úzké vztahy, informoval norský tisk. Mette-Marit v prohlášení přiznala, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.

S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu
Norská princezna Mette-Marit

Výběr redakce

Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

06:39Aktualizovánopřed 6 mminutami
„Vláda pracuje především sama pro sebe,“ řekl Kupka na úvod jednání o nedůvěře

Živě„Vláda pracuje především sama pro sebe,“ řekl Kupka na úvod jednání o nedůvěře

01:06Aktualizovánopřed 7 mminutami
Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

07:51Aktualizovánopřed 29 mminutami
Trump vyzval republikány k převzetí kontroly nad volbami

Trump vyzval republikány k převzetí kontroly nad volbami

před 59 mminutami
Nové hnutí jihočeského hejtmana Kuby se bude jmenovat Naše Česko

Nové hnutí jihočeského hejtmana Kuby se bude jmenovat Naše Česko

před 1 hhodinou
Počasí v částech Česka komplikuje dopravu

Počasí v částech Česka komplikuje dopravu

08:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

před 1 hhodinou
Nízké výnosy a vysoké poplatky. Studie poukazuje na problémy penzijního spoření

Nízké výnosy a vysoké poplatky. Studie poukazuje na problémy penzijního spoření

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 450 drony a více než šedesáti střelami, uvedl v úterý ráno ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Útoky vyvolaly požáry a poškodily energetickou infrastrukturu, bez vytápění se dle úřadů ocitly statisíce rodin. K úderům došlo krátce před plánovaným třístranným jednáním USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení téměř čtyřleté plošné ruské invaze. Do Kyjeva ráno přicestoval generální tajemník NATO Mark Rutte, případná dohoda o ukončení války na Ukrajině si podle něj vyžádá těžká rozhodnutí.
06:39Aktualizovánopřed 6 mminutami

Norský princ odmítl vinu ve čtyřech případech znásilnění

Nejstarší syn norské korunní princezny Mette-Marit, devětadvacetiletý Marius Borg Höiby, v úterý na úvod svého procesu odmítl vinu ve čtyřech případech znásilnění. Informovala o tom agentura AFP s tím, že Höiby se celkem zodpovídá z 38 bodů obžaloby včetně čtyř případů znásilnění, násilí či přechovávání drog. Höibymu hrozí podle AFP až 16 let vězení, agentura AP napsala nejvýše o desetiletém trestu vězení. Höiby je nevlastním synem korunního prince a budoucího krále Haakona.
před 7 mminutami

Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

Íránský prezident Masúd Pezeškján nařídil zahájit jaderné rozhovory se Spojenými státy, píše agentura AFP s odvoláním na íránská média. Jednání se budou konat pravděpodobně v pátek v Turecku, sdělil agentuře arabský činitel pod podmínkou zachování anonymity. Rozhodnutí přichází v době, kdy prezident USA Donald Trump zvyšuje tlak na Írán a hrozí případným vojenským zásahem, pokud režim v Teheránu neuzavře dohodu, v níž by se zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně.
07:51Aktualizovánopřed 29 mminutami

Trump vyzval republikány k převzetí kontroly nad volbami

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby během voleb převzali kontrolu nad hlasovacími postupy v USA. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by to podle něj měla jeho strana udělat, píší média. Výroky šéf Bílého domu pronesl v rozhovoru s bývalým náměstkem ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Danem Bonginem, který se nedávno vrátil ke kariéře podcastera.
před 59 mminutami

Freska v římském kostele po opravě nápadně připomíná italskou premiérku

Zrestaurovaná freska v jednom z římských kostelů spustila velkou polemiku, obličej anděla totiž nápadně připomíná italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Autor odmítá, že by ji malba v bazilice San Lorenzo in Lucina ztvárňovala. Podle hlavního kostelníka a amatérského umělce Bruna Valentinettiho totiž měla stejnou podobu i před pětadvaceti lety, kdy ji maloval poprvé. Nedávno musel fresku kvůli navlhnutým stěnám upravit. Meloniová se na sociálních sítích vyjádřila, že rozhodně jako anděl nevypadá. Úřady ale situaci berou vážně. Přezkoumají, jak moc se nová stěna kaple liší od originálu. V případě nesrovnalostí vrátí malbu do původního stavu. Ověřování ale může trvat dlouho, protože autor tvrdí, že se žádné archivní materiály nedochovaly.
před 4 hhodinami

Clintonovi budou v Kongresu vypovídat v Epsteinově případu, dříve to odmítli

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová budou vypovídat v Kongresu v případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V noci na úterý to sdělil jejich mluvčí Angel Ureña. V polovině ledna přitom vypovídat odmítli, za což jim hrozí obvinění z pohrdání Kongresem, připomíná agentura Reuters.
před 7 hhodinami

Agenti ICE v Minneapolisu okamžitě dostanou tělesné kamery, uvedla Noemová

Všichni agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v terénu ve městě Minneapolis budou neprodleně vybaveni kamerami na těle. Uvedla to v pondělí americká ministryně pro vnitřní bezpečnost (DHS) Kristi Noemová, jejíž úřad čelí protestům části Američanů po zastřelení dvou lidí během protiimigračních zátahů ve státě Minnesota. Kamery budou na těle nosit i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících DHS.
před 11 hhodinami

Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury

Izrael v pondělí otevřel hraniční přechod Rafah pro pěší v obou směrech. Do Egypta se z Pásma Gazy dostali první palestinští pacienti, uvedly agentury AFP a AP. Přechod byl uzavřen od května 2024. Denně jej nyní bude moci překročit několik desítek Palestinců v každém směru. Izrael, který přechod kontroluje na palestinské straně hranice, zatím nedovolil přepravu zboží. Otevření přechodu uvítala šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...