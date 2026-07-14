Šest lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově v Bruselu, uvádí média


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně šest lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově Oxy v centru Bruselu. Vyplývá to z večerních informací agentury DPA a stanice VRT. Média dříve informovala o blíže neupřesněném počtu mrtvých, podle úřadů bylo pohřešováno šest lidí. Co oheň způsobilo, stále není jasné. V budově se v době vypuknutí požáru nacházelo asi 250 stavebních dělníků.

Požár vypukl ráno ve druhém patře a rozšířil se. „Oheň v prvním a druhém patře se podařilo rychle dostat pod kontrolu,“ řekl mluvčí hasičů Walter Derieuw. „Plameny se však dostaly do výtahové šachty a oheň tak pronikl do patra -2. To vedlo k prudkému požáru, který se povedlo dostat pod kontrolu kolem deváté hodiny,“ sdělil dále Derieuw.

Podle webových stránek stanice VRT bylo ve výtahové šachtě několik těl. „Je možné, že mezi nimi je všech šest pohřešovaných osob, ale lidé mohou být i ve druhém výtahu nebo jinde,“ řekl odpoledne podle agentury Belga mluvčí úřadu inspekce práce Brecht Speybrouck.

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Agentura DPA později s odvoláním na úřady informovala o nalezení pěti těl a jednom nadále pohřešovaném. Následně oznámila nález šesté oběti. Všech šest lidí se podle ní nacházelo ve výtahové šachtě. Také stanice VRT večer informovala o šesti obětech a uvedla, že vyprostit je vyžadovalo značné úsilí.

Několik lidí skončilo v nemocnici. Na místě podle Derieuwa pomáhal Červený kříž, který poskytoval psychologickou podporu. Na místo tragédie přijel premiér Bart De Wever společně s králem Filipem, uvedla VRT na svém webu.

V budově se nacházejí byty, restaurace a střešní bar, napsala stanice VRT, podle níž budova nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

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