Nejvyšší soud povolil Trumpovi dál stavět taneční sál v Bílém domě

Nejvyšší soud Spojených států povolil prezidentu Donaldu Trumpovi pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě, a to do doby, než justice rozhodne o žalobě proti stavbě. Píší o tom agentury Reuters a AP. Žalobu nyní budou řešit soudy nižší instance, podle stavebních dokumentů by však budova mohla stát během několika měsíců, což je krátká doba na obvyklou délku soudních řízení, podotkla AP. Trump rozhodnutí soudu uvítal.
Nejvyšší orgán americké justice pondělním rozhodnutím nahradil dočasný příkaz předsedy soudu Johna Robertse. Konzervativní soudce se však v nynějším verdiktu přidal k trojici liberálních kolegů, kteří označují stavbu tančírny za nezákonnou. Hlasy pěti dalších konzervativců však soud dal Trumpovi možnost ve výstavbě pokračovat. Soud nerozhodoval o legálnosti stavby, ale o přípustnosti žaloby památkářů, uvedla AP.
„S potěšením oznamuji, že Nejvyšší soud právě rozhodl ve prospěch výstavby tanečního sálu bez jakýchkoli dalších překážek, pochybností či hrozeb. Tato budova bude jednou z nejvelkolepějších, jaké kdy byly ve Washingtonu postaveny. (...) Projekt, navzdory nepodložené žalobě podané takzvanou Národní nadací na ochranu památek, se vejde do rozpočtu a je v předstihu oproti harmonogramu. Sál financují velcí vlastenci a korporace a je tedy darem - bez jakýchkoli nákladů pro americké daňové poplatníky,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Taneční sál o rozloze 8400 metrů čtverečních bude podle Trumpovy administrativy stát 400 milionů dolarů (přes 8,2 miliardy korun). Odvolací soud začátkem srpna nařídil projekt v místě zbořeného východního křídla Bílého domu zastavit s tím, že je nutné, aby ho nejprve schválil Kongres. Žalobu podali loni památkáři z Národní nadace na ochranu památek právě kvůli demolici historického křídla prezidentského sídla a kvůli tomu, že Trump nepožádal o souhlas Kongres.
Právníci ministerstva spravedlnosti se však odvolali proti zastavení stavby s argumentem shodným s Trumpovým tvrzením, že projekt je nezbytný z hlediska bezpečnosti kvůli pokusům o atentát na prezidenta a dalším nedávným hrozbám, kterým nová budova umožní při velkých akcích předejít. Uvedli také, že projekt je ze 65 procent dokončen, včetně nadzemní a podzemní části.
Odvolací soud uvedl, že argumenty o národní bezpečnosti automaticky neumožňují porušovat zákon. Svým rozhodnutím nebránil výstavbě tanečního sálu permanentně, ale blokoval výstavbu nad zemí do doby, než projekt schválí Kongres. Soud v rozhodnutí také uvedl, že prezident není majitelem Bílého domu, nýbrž jeho dočasným uživatelem.