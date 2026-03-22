Izrael tvrdí, že udeřil proti režimu v centru Teheránu

Izraelská armáda zahájila v neděli ráno další vlnu vzdušných úderů v centru Teheránu proti íránskému režimu. Učinila tak několik hodin poté, co na města na jihu Izraele v blízkosti jaderného výzkumného centra dopadly dvě íránské balistické střely a zranily přes 100 lidí.
Izraelská armáda podle agentury AFP v krátkém prohlášení bez dalších podrobností uvedla, že „v současné době provádí údery namířené proti íránskému teroristickému režimu v samém srdci Teheránu“.
Na více než 100 zraněných stoupla podle serveru The Times of Israel bilance sobotních úderů dvou íránských balistických střel na města Dimona a Arad. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na útoky reagoval prohlášením, že Izrael bude „pokračovat v úderech na nepřátele na všech frontách“. Armáda vyšetřuje, proč se protivzdušné obraně nepodařilo rakety včas zneškodnit.
Izraelské úřady v důsledku íránských úderů omezily až do úterního večera možnost shromažďování na nejvýš 50 osob. Školy po celé zemi mají zůstat v neděli a v pondělí uzavřeny, vyučovat se bude distančně.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly válku v širším blízkovýchodním regionu. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Kvůli íránským hrozbám útoku také téměř ustala lodní doprava v Hormuzském průlivu. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy i zkapalněného zemního plynu. Ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích v důsledku nynějšího konfliktu strmě vzrostly.