Izrael tvrdí, že udeřil proti režimu v centru Teheránu


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda zahájila v neděli ráno další vlnu vzdušných úderů v centru Teheránu proti íránskému režimu. Učinila tak několik hodin poté, co na města na jihu Izraele v blízkosti jaderného výzkumného centra dopadly dvě íránské balistické střely a zranily přes 100 lidí.

Izraelská armáda podle agentury AFP v krátkém prohlášení bez dalších podrobností uvedla, že „v současné době provádí údery namířené proti íránskému teroristickému režimu v samém srdci Teheránu“.

Na více než 100 zraněných stoupla podle serveru The Times of Israel bilance sobotních úderů dvou íránských balistických střel na města Dimona a Arad. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na útoky reagoval prohlášením, že Izrael bude „pokračovat v úderech na nepřátele na všech frontách“. Armáda vyšetřuje, proč se protivzdušné obraně nepodařilo rakety včas zneškodnit.

Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí
Záchranáři na místě zásahu v Dimoně (21. března 2026)

Izraelské úřady v důsledku íránských úderů omezily až do úterního večera možnost shromažďování na nejvýš 50 osob. Školy po celé zemi mají zůstat v neděli a v pondělí uzavřeny, vyučovat se bude distančně.

Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv
Donald Trump

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly válku v širším blízkovýchodním regionu. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Kvůli íránským hrozbám útoku také téměř ustala lodní doprava v Hormuzském průlivu. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy i zkapalněného zemního plynu. Ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích v důsledku nynějšího konfliktu strmě vzrostly.

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu
Loď s LNG v oblasti Hormuzského průlivu

Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požadujeúplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Trump to oznámil v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Kubu postihl další celostátní výpadek sítě

Kubu postihl v sobotu večer druhý celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě za necelý týden. Bez elektřiny se ocitlo na deset milionů lidí. V noci na neděli o tom napsaly tiskové agentury s odvoláním na kubánské ministerstvo energetiky. Země se s výpadky energie, způsobenými mimo jiné aktuální americkou ropnou blokádou, potýká opakovaně. První celostátní „blackout“ za současné blokády zažila v pondělí a úterý, trval přes 24 hodin.
Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

Dva útoky íránských balistických střel v sobotu večer zranily zhruba 100 lidí v jihoizraelských městech Dimona a Arad. Poblíž prvního z nich se nachází jaderné výzkumné centrum, které však zasaženo nebylo. Druhé město leží 30 kilometrů na sever. Je to poprvé, co se v americko-izraelské válce proti Íránu stalo terčem odvetného útoku Teheránu v Izraeli centrum jaderného výzkumu. Podle íránských médií jsou údery reakcí na ranní útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu.
WHO: Útok na nemocnici v Súdánu zabil nejméně 64 lidí

Útok na nemocnici v súdánském státě Východní Dárfúr zabil nejméně 64 lidí, mezi nimi jsou i děti. Úder podle šéfa Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, který o něm informoval, vyřadil zařízení z provozu. Mezi oběťmi pátečního útoku jsou podle něj lékařský personál i pacienti. Počet obětí spojených s útoky na zdravotnická zařízení během súdánské války překročil 2000.
Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

Polská vláda se dál snaží zachránit část plánu na masivní modernizaci armády. Už týden v zemi totiž hoří politická bitva o veto prezidenta Karola Nawrockého, kterým zablokoval žádost o půjčku od Evropské komise. Kabinet Donalda Tuska chce posilovat evropskou spolupráci. Hlava státu spolu s opozicí naopak sází na Spojené státy.
Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Podivný osud má ukrajinský voják, který byl tři roky oficiálně mrtvý. Kvůli chybě úřadů ho na začátku války rodina pohřbila. Po celou dobu byl přitom v ruském zajetí. Nyní je zpátky doma, oficiálně ale dál zůstává na seznamu padlých. Kvůli tomu nemá například doklady, ale ani nárok na pomoc.
Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Ruské úřady se snaží potlačit dva nečekané kritické hlasy. Proti režimu se postavil vlivný a dříve prokremelský právník Ilja Remeslo. Sepsal manifest, proč nepodporuje šéfa Kremlu Vladimira Putina. A o několik dní později skončil v psychiatrické léčebně. Na odpor proti úřadům se staví i farmáři. Tvrdí, že jim místní správa bezdůvodně bere dobytek pod záminkou údajného šíření nemocí.
