Hegseth se při neohlášené návštěvě Izraele setkal s Netanjahuem, píše Axios

Americký ministr obrany Pete Hegseth se v pondělí při předem neohlášené návštěvě Izraele setkal s tamním premiérem Benjaminem Netanjahuem. S odvoláním na dva informované zdroje o tom napsal server Axios. Návštěva se uskutečnila osm dní před izraelskými parlamentními volbami a v době, kdy Spojené státy s Izraelem jednají o možném obnovení rozsáhlých vojenských operací proti Íránu.
Setkání se podle Axiosu uskutečnilo na letecké základně Ovda na jihu Izraele, kde se nacházejí také americké tankovací a stíhací letouny. Hegseth se tam měl setkat rovněž s americkými vojáky.
Agentuře Reuters se schůzku bezprostředně nepodařilo nezávisle potvrdit. Americký ministr obrany nicméně na sociálních sítích uvedl, že navštívil americké vojáky v oblasti působnosti Centrálního velitelství ozbrojených sil USA (CENTCOM), které zahrnuje Blízký východ, severovýchodní Afriku a části Asie.
Pentagon se k informacím odmítl vyjádřit. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu ani kancelář premiéra Netanjahua na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly.
Trump podpořil Netanjahua před volbami
Hegsethova návštěva přišla den poté, co americký prezident Donald Trump veřejně podpořil Netanjahua v izraelských parlamentních volbách, které se uskuteční 27. října. Půjde o první parlamentní volby od útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023, po němž následovala válka v Pásmu Gazy a další ozbrojené konflikty v regionu.
Podle předvolebních průzkumů by Netanjahuova nábožensko-nacionalistická koalice mohla přijít o parlamentní většinu. S obtížemi při sestavování vlády by se však mohla potýkat také opozice, píše agentura Reuters.
Neohlášená návštěva amerického ministra obrany se uskutečnila také v době úvah o možném obnovení rozsáhlých vojenských operací proti Íránu. Spojené státy společně s Izraelem zahájily na konci února údery proti Íránu, které přerostly v rozsáhlý konflikt.
Podle serveru Axios nyní Washington a Izrael jednají o možnosti dalších vojenských operací. Televize CNN minulý týden informovala, že americká armáda připravila plány případných úderů na íránské energetické a jaderné objekty. Ty by v případě rozhodnutí prezidenta Trumpa mohly zahrnovat i nasazení pumy GBU-43/B, největší americké nejaderné bomby.
Válka s Íránem se stala také jedním z témat americké předvolební kampaně před listopadovými volbami do Kongresu. Republikáni prezidenta Trumpa v nich budou obhajovat svou většinu v obou komorách.