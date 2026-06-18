Důstojník katamaránu odmítá vinu za srážku s plachetnicí českých turistů


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

První důstojník chorvatského katamaránu Krilo Eclipse odmítá odpovědnost za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů u Splitu, při níž zemřeli čtyři Češi. Při výslechu uvedl, že udělal vše pro to, aby kolizi zabránil. Podle jeho verze události měnila plachetnice opakovaně směr plavby, informovala ve čtvrtek chorvatská veřejnoprávní stanice HRT.

Muže vyslechla zástupkyně splitského státního zastupitelství. Vyšetřovatelé ho podezírají, že nepřijal potřebná opatření k odvrácení srážky katamaránu s plachetnicí. „Můj klient objasnil všechny okolnosti, které tragické události předcházely,“ uvedla jeho obhájkyně Zvjezdana Baričová. Důstojník podle ní učinil vše pro odvrácení kolize. Plachetnice s českou posádkou ale neustále měnila kurz, tvrdí muž.

Státní zastupitelství však navrhlo jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Podle obhájkyně to zdůvodňuje obavou z ovlivňování svědků a možného opakování trestné činnosti.

Chorvatský deník Slobodna Dalmacija ve čtvrtek uvedl, že získal dvě nové videonahrávky pořízené jedním z cestujících katamaránu bezprostředně po srážce. Materiály podle listu zachycují znepokojivé momenty po nehodě.

V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnici s Čechy
Katamarán, který se nedaleko Splitu srazil s plachetnicí

Deník zveřejnil pouze jednu z nahrávek, na níž je patrné poškození plachetnice. Na druhé je vidět člena posádky plachetnice plovoucího v krvi na hladině moře. Deník uvedl, že kvůli citlivému obsahu druhé video nezveřejnil.

Chorvatská média již dříve uvedla, že v době nehody nebyl kapitán katamaránu na velitelském můstku. Plachetnici zase podle dosavadních zjištění zřejmě místo najatého vedoucího plavidla řídil jiný český občan, který při nehodě zemřel.

U Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně tři Češi
Katamarán, který se nedaleko Splitu srazil s plachetnicí

K tragické srážce došlo v neděli před polednem v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Katamarán s více než 100 cestujícími a plachetnice s českou posádkou pluly směrem k ostrovu Hvar. Po střetu se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů.

Těla tří obětí nalezli záchranáři již v neděli, čtyři lidé byli převezeni do nemocnice. Tělo čtvrté oběti bylo z vraku vyproštěno později. Podle zákona hrozí prvnímu důstojníkovi za podezření ze spáchání trestného činu trest odnětí svobody na tři až 15 let, uvedla chorvatská stanice N1.

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