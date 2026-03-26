Donbas a ropa. Rusko i Ukrajina cílí na slabiny protivníka

Spojené státy podmínily bezpečnostní garance pro Ukrajinu tím, že se napadená země stáhne z Donbasu. Tato oblast je však ve „vitálním zájmu Ukrajiny“, podotkl bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský. Zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová v 90' ČT24 zdůraznila význam regionu pro ukrajinskou obranu. Rusko mezitím pokračuje v útocích. Kyjev cílí na ruskou ropnou infrastrukturu. Moderovala Mariana Novotná.
Podle zpravodajky Stomatové o možném stažení Ukrajiny z Donbasu výměnou za bezpečnostní garance už v lednu spekuloval list Financial Times. „Problém ale je, že z vojenského hlediska by to bylo velmi špatné rozhodnutí pro ukrajinskou stranu,“ upozornila.
Stomatová připomněla obrannou linii, která souvisí se zeměpisnou polohou měst jako Slovjansk či Kramatorsk. „Ve chvíli, kdy by odevzdali Donbas, tak by území bylo rovinaté a mohlo by způsobit, že by obrana Ukrajiny byla nemožná nebo velmi komplikovaná,“ podotkla. Ukrajinci prozatím Donbas odevzdat nechtějí.
Dle Landovského je oblast Donbasu ve „vitálním zájmu Ukrajiny“. Kyjev si dle něj nemůže dovolit rozhodnout o takto důležité věci, než dostane pevné záruky. Zmínil nutnost širší debaty o problému, případně referendum.
„Je vidět, že Spojené státy mají dlouhodobou strategii ukončit konflikt za tuto cenu. Budou muset malinko přidat v bezpečnostních zárukách,“ zmínil a zdůraznil, že záruky fungují vždy spíš na papíře a území se už zpátky nevrací. Dodal, že momentálně americkou administrativu zaměstnává válka s Íránem.
Pokračující ruské údery
Rusko v úterý znovu útočilo na ukrajinské území, údery zasáhly například Oděskou oblast. Útok podle Stomatové cílil na přístav Izmajil, který na Dunaji sousedí s Rumunskem. V troskách domu tam po nárazu dronu zahynula žena a další se zranila. Invazní jednotky cílily také na sídliště v Charkově.
Armádní zdroje hovoří až o tisícovce bezpilotních letounů, které v úterý mířily na Ukrajinu. „Byl to bezprecedentní útok. (…) Během března jsme nezaznamenali tolik masivních úderů jako třeba v jiných měsících. Běžně během noci ruská armáda vysílá kolem 150 dronů,“ pokračovala korespondentka. Úterní útok směřoval zejména na centrum západoukrajinského Lvova.
Landovský poukázal, že nyní „navazujeme na jednu revoluci ve vojenství, a to jsou přesné zásahy na větší vzdálenost“. Tu lze navíc překonat „relativně levně“ s ohledem na cenu výroby i pilotování na dálku. „Je otázkou představit si, která evropská armáda by vydržela operační tempo tisíc dronových útoků denně,“ podotkl.
Moskva chystá ofenzivu, jednat neplánuje, říká Landovský
Ukrajina pak znovu udeřila na baltské přístavy Primorsk a Usť-Luga, což pozastavilo ruské nakládky ropy. Podle Reuters bylo dosud přerušeno nejméně čtyřicet procent ruských kapacit pro přepravu suroviny. „Rusku to velmi škodí, agentura Reuters to přepočítala na dva miliony barelů během 24 hodin,“ shrnula Stomatová možné ruské exportní ztráty.
Kyjev se tak vedle snahy o omezení zásobování invazní armády a ruských zisků z prodeje ropy snaží poukázat na to, že nesouhlasí s americkým uvolněním sankcí pro prodej ruské ropy.
V následujících měsících bude dle Landovského nejdůležitější bojová činnost. „Ukazuje se, že Rusko neplánuje v tuto chvíli nějak výrazně jednat,“ uvedl. Moskva navíc chystá jarní ofenzivu, byť se nyní musí obejít bez dodávek z Íránu. Ukrajina se naopak snaží omezit ruské exporty a redukovat množství peněz, které do Ruska přitékají.
- Svět
- Ukrajina
- Rusko
- Útok
- Úder
- Ruská invaze na Ukrajinu
- Kyjev
- Moskva
- Dron
- Bezpilotní letoun
- Armáda
- Protivzdušná obrana
- Lvov
- Oděsa
- Volodymyr Zelenskyj
- Darja Stomatová
- Jakub Landovský
- USA
- Spojené státy
- Donald Trump
- Írán
- NATO
- Severoatlantická aliance
- Bezpečnost
- Mír
- Jednání
- Bezpečnostní záruky
- Ropa
- Infrastruktura
- Přístav
- Primorsk
- Usť-Luga
- Donbas
- Slavjansk
- Kramatorsk
- 90' ČT24
- Výběr