Donbas a ropa. Rusko i Ukrajina cílí na slabiny protivníka


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24
90′ ČT24: Bezpečnostní garance za stažení z Donbasu
Spojené státy podmínily bezpečnostní garance pro Ukrajinu tím, že se napadená země stáhne z Donbasu. Tato oblast je však ve „vitálním zájmu Ukrajiny“, podotkl bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský. Zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová v 90' ČT24 zdůraznila význam regionu pro ukrajinskou obranu. Rusko mezitím pokračuje v útocích. Kyjev cílí na ruskou ropnou infrastrukturu. Moderovala Mariana Novotná.

Podle zpravodajky Stomatové o možném stažení Ukrajiny z Donbasu výměnou za bezpečnostní garance už v lednu spekuloval list Financial Times. „Problém ale je, že z vojenského hlediska by to bylo velmi špatné rozhodnutí pro ukrajinskou stranu,“ upozornila.

Stomatová připomněla obrannou linii, která souvisí se zeměpisnou polohou měst jako Slovjansk či Kramatorsk. „Ve chvíli, kdy by odevzdali Donbas, tak by území bylo rovinaté a mohlo by způsobit, že by obrana Ukrajiny byla nemožná nebo velmi komplikovaná,“ podotkla. Ukrajinci prozatím Donbas odevzdat nechtějí.

Většina Ukrajinců odmítá volby za války i stažení z Donbasu, ukázal průzkum
Ilustrační foto – cvičení ukrajinské armády v Charkovské oblasti

Dle Landovského je oblast Donbasu ve „vitálním zájmu Ukrajiny“. Kyjev si dle něj nemůže dovolit rozhodnout o takto důležité věci, než dostane pevné záruky. Zmínil nutnost širší debaty o problému, případně referendum.

„Je vidět, že Spojené státy mají dlouhodobou strategii ukončit konflikt za tuto cenu. Budou muset malinko přidat v bezpečnostních zárukách,“ zmínil a zdůraznil, že záruky fungují vždy spíš na papíře a území se už zpátky nevrací. Dodal, že momentálně americkou administrativu zaměstnává válka s Íránem.

Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

Pokračující ruské údery

Rusko v úterý znovu útočilo na ukrajinské území, údery zasáhly například Oděskou oblast. Útok podle Stomatové cílil na přístav Izmajil, který na Dunaji sousedí s Rumunskem. V troskách domu tam po nárazu dronu zahynula žena a další se zranila. Invazní jednotky cílily také na sídliště v Charkově.

Armádní zdroje hovoří až o tisícovce bezpilotních letounů, které v úterý mířily na Ukrajinu. „Byl to bezprecedentní útok. (…) Během března jsme nezaznamenali tolik masivních úderů jako třeba v jiných měsících. Běžně během noci ruská armáda vysílá kolem 150 dronů,“ pokračovala korespondentka. Úterní útok směřoval zejména na centrum západoukrajinského Lvova.

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu
Následky ruského dronového útoku na Záporoží

Landovský poukázal, že nyní „navazujeme na jednu revoluci ve vojenství, a to jsou přesné zásahy na větší vzdálenost“. Tu lze navíc překonat „relativně levně“ s ohledem na cenu výroby i pilotování na dálku. „Je otázkou představit si, která evropská armáda by vydržela operační tempo tisíc dronových útoků denně,“ podotkl.

Moskva chystá ofenzivu, jednat neplánuje, říká Landovský

Ukrajina pak znovu udeřila na baltské přístavy Primorsk a Usť-Luga, což pozastavilo ruské nakládky ropy. Podle Reuters bylo dosud přerušeno nejméně čtyřicet procent ruských kapacit pro přepravu suroviny. „Rusku to velmi škodí, agentura Reuters to přepočítala na dva miliony barelů během 24 hodin,“ shrnula Stomatová možné ruské exportní ztráty.

Po dronovém útoku hoří klíčový ruský přístav Usť-Luga
Ropný terminál v přístavu Usť-Luga na snímku z února 2018

Kyjev se tak vedle snahy o omezení zásobování invazní armády a ruských zisků z prodeje ropy snaží poukázat na to, že nesouhlasí s americkým uvolněním sankcí pro prodej ruské ropy.

V následujících měsících bude dle Landovského nejdůležitější bojová činnost. „Ukazuje se, že Rusko neplánuje v tuto chvíli nějak výrazně jednat,“ uvedl. Moskva navíc chystá jarní ofenzivu, byť se nyní musí obejít bez dodávek z Íránu. Ukrajina se naopak snaží omezit ruské exporty a redukovat množství peněz, které do Ruska přitékají.

Ukrajina přerušila Rusku nejmíň čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, píše Reuters
Rafinerie Lukoilu v ruském Volgogradu

Rusko se vrací na prestižní bienále. Nikdy jsme neodešli, vzkazuje kritikům

V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Írán se bojí přiznat, že s námi jedná, tvrdí Trump

Aktuálně z rubriky Svět

V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

Při dvou dronových útocích zemřelo ve středu v Súdánu nejméně 28 lidí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na své zdroje v místních nemocnicích. Jeden z dronů zasáhl trh ve městě Saráf Umra v Severním Dárfúru, zatímco druhý udeřil na dálnici v Kordofánu. Súdán sužuje téměř tři roky válečný konflikt mezi místní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Kdo za středečními útoky stojí, však není dosud jasné.
Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Dva lidé zemřeli v Abú Dhabí po dopadu části rakety sestřelené protivzdušnou obranou. Další tři osoby utrpěly zranění a poškozena byla řada aut, uvedla místní média. Zraněné hlásí i Izrael. Ten dříve podnikl rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně města Isfahán, napsal deník Ha'arec.
Írán se bojí přiznat, že s námi jedná, tvrdí Trump

Íránský režim se podle prezidenta USA Donalda Trumpa účastní mírových rozhovorů. Šéf Bílého domu naznačil, že to však íránští činitelé popírají z obav, že je „zabijí jejich vlastní lidé“. V noci na čtvrtek to napsala agentura AFP, podle níž se tak Trump vyjádřil během večeře republikánů v Kongresu. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
Nejhorší vzduch je v Pákistánu a Bangladéši. Česko je na tom průměrně

Nejznečištěnější vzduch na světě má podle švýcarské analýzy Pákistán. Koncentrace jemných částic v ovzduší tam překročila doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) až třináctkrát. Česko se umístilo přibližně v polovině žebříčku.
Britská armáda bude moci zabavovat lodě ruské stínové flotily, oznámila vláda

Britská armáda bude moci vstupovat na palubu a zabavovat lodě takzvané ruské stínové flotily, které budou proplouvat britskými vodami. V noci na čtvrtek to napsala agentura AFP s odvoláním na kabinet premiéra Keira Starmera. Londýn se tak rozhodl v době, kdy další evropské země zintenzivňují své úsilí s cílem narušit fungování stínové flotily tankerů, které Moskva používá k financování své války proti Ukrajině, poznamenala agentura Reuters.
Írán hrozí zničením infrastruktury zemi, která podpoří okupaci jeho ostrova

Teherán má zpravodajské informace, podle nichž se jeho nepřátelé připravují na okupaci jednoho z íránských ostrovů, a to za podpory nejmenovaného státu v regionu, prohlásil předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. V případě takovéto nepřátelské akce bude veškerá důležitá infrastruktura této země cílem nepřetržitých íránských úderů, dodal. Tamní ministr zahraničí Abbás Arakčí podle Reuters vyzval sousední země, aby se od USA distancovaly.
VideoPolsko staví bunkry. Musejí ho mít všechny novostavby kromě rodinných domů

Polská vláda myslí svůj dlouhodobý záměr posílit civilní obranu vážně. Podle nových nařízení musejí mít všechny novostavby – s výjimkou rodinných domů – vlastní protivzdušný bunkr. Od začátku roku jich jsou v zemi už desítky nových. Jiné se otevřely po rekonstrukci. Na zvláštní dvouletý program Varšava už loni vyčlenila v přepočtu skoro 200 miliard korun. Polsko má co dohánět. V zemi sice je 16 tisíc krytů z dob komunistického režimu, nedávné kontroly ale odhalily, že použitelná je pouze tisícovka z nich. Ta dokáže ochránit pouhá tři procenta obyvatel.
