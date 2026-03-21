Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv je bez proudu


před 20 mminutami|Zdroj: Ukrajinska pravda, Ukrinform, Reuters, ČTK

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpěly dvě dívky ve věku jedenácti a patnácti let, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.

„Ruský dron zničil soukromý dům v Záporoží. Zahynul muž a žena a dívky ve věku jedenácti a patnácti let utrpěly zranění,“ napsal na telegramu šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov.

Rusko útočilo také na energetickou infrastrukturu Černihivské oblasti, v důsledku čehož zůstala jeho velká část bez proudu, píše agentura Reuters. Všechna zařízení kritické a sociální infrastruktury v Černihivu přecházejí na alternativní zdroje energie, informovala Ukrajinska pravda.

Rusko v noci na sobotu na Ukrajinu zaútočilo 154 bezpilotními letouny, 148 z nich se ukrajinské protivzdušné obraně podařilo sestřelit nebo potlačit.

Ruské drony zabily několik lidí v Sumské oblasti, ve Lvově zasáhly sídlo tajné služby
Ilustrační foto – ukrajinský voják blízko fronty v Doněcké oblasti

Rusko mluví o téměř tři sta ukrajinských dronech

Rusko podle AFP tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 dronů, což představuje jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války. Gubernátor pohraniční Rostovské oblasti tvrdí, že na jeho region směřovalo přibližně devadesát bezpilotních letounů. Šéf Saratovské oblasti na jihozápadě Ruska informoval o dvou zraněných po dronových útocích, které poničily několik domů. Informace nelze nezávisle ověřit.

Kyjev v reakci na dennodenní údery agresora na své území pravidelně útočí na cíle v Rusku a tvrdí, že se zaměřuje především na vojenskou a energetickou infrastrukturu.

Ukrajinští a američtí vyjednavači se v sobotu mají setkat ve Spojených státech k novým rozhovorům. Proces vyjednávání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem se podle AFP zadrhává, protože rozhovory zástupců těchto zemí přerušila válka na Blízkém východě, kterou 28. února vzdušnými údery na Írán rozpoutal Izrael a USA.

Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Musk hanil Twitter, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard korun), rozhodl v pátek soud. Informuje o tom agentura Bloomberg. Muskovi právníci se chtějí odvolat.
USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Slovinsko čekají v neděli parlamentní volby. Podle průzkumů to vypadá na těsný souboj mezi Hnutím Svoboda (GS) premiéra Roberta Goloba a opoziční Slovinskou demokratickou stranou (SDS) Janeze Janši. Do kampaně zasáhl skandál kolem izraelské soukromé zpravodajské firmy Black Cube, která se podle vlády do voleb vměšuje a která je podle médií napojená na Janšovu SDS.
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter.
Izraelské letectvo zahájilo další vlnu úderů na Libanon

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce předtím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, píše agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.
USA dočasně povolily nákup sankcionované íránské ropy již naložené na tankerech

Spojené státy povolily zemím nakupovat po dobu třceti dní sankcionovanou íránskou ropu, která je již naložena na tankerech na moři. Píše o tom agentura AFP. Povolení se týká také naložených ropných produktů. Podle AFP jde o snahu stabilizovat světové trhy s ropou. Americký ministr financí Scott Bessent na síti X uvedl, že tímto rozhodnutím USA rychle uvolní asi 140 milionů barelů íránské ropy.
Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly po zprávě, že Izrael přestane utočit na energetickou infrastrukturu v Íránu. Počet íránských útoků na energetiku se proti začátku týdne rovněž snížil, což pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Odpoledne se ale ceny vrátily k růstu.
