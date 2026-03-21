Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv je bez proudu

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpěly dvě dívky ve věku jedenácti a patnácti let, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.
„Ruský dron zničil soukromý dům v Záporoží. Zahynul muž a žena a dívky ve věku jedenácti a patnácti let utrpěly zranění,“ napsal na telegramu šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov.
Rusko útočilo také na energetickou infrastrukturu Černihivské oblasti, v důsledku čehož zůstala jeho velká část bez proudu, píše agentura Reuters. Všechna zařízení kritické a sociální infrastruktury v Černihivu přecházejí na alternativní zdroje energie, informovala Ukrajinska pravda.
Rusko v noci na sobotu na Ukrajinu zaútočilo 154 bezpilotními letouny, 148 z nich se ukrajinské protivzdušné obraně podařilo sestřelit nebo potlačit.
Rusko mluví o téměř tři sta ukrajinských dronech
Rusko podle AFP tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 dronů, což představuje jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války. Gubernátor pohraniční Rostovské oblasti tvrdí, že na jeho region směřovalo přibližně devadesát bezpilotních letounů. Šéf Saratovské oblasti na jihozápadě Ruska informoval o dvou zraněných po dronových útocích, které poničily několik domů. Informace nelze nezávisle ověřit.
Kyjev v reakci na dennodenní údery agresora na své území pravidelně útočí na cíle v Rusku a tvrdí, že se zaměřuje především na vojenskou a energetickou infrastrukturu.
Ukrajinští a američtí vyjednavači se v sobotu mají setkat ve Spojených státech k novým rozhovorům. Proces vyjednávání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem se podle AFP zadrhává, protože rozhovory zástupců těchto zemí přerušila válka na Blízkém východě, kterou 28. února vzdušnými údery na Írán rozpoutal Izrael a USA.
