Dánský program nucené antikoncepce v Grónsku nebyl podle expertů genocidou

K nucené antikoncepci grónských žen ve druhé polovině minulého století nemělo podle tamního premiéra Jense-Frederika Nielsena nikdy dojít. Řekl to na úvod tiskové konference, během níž představil závěry nezávislého vyšetřování odborné komise ohledně případu spirála – kampaně na kontrolu porodnosti na arktickém ostrově. Experti zkoumali mimo jiné, zda šlo ze strany Dánska o genocidu.
„Není na grónské vládě, aby posuzovala, zda došlo ke genocidě, či nikoli,“ říká grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Podle v pátek zveřejněných závěrů expertních zpráv program nucené antikoncepce, kterou Dánsko v 60. a 70. letech minulého století uplatňovalo vůči grónským ženám, porušoval jejich lidská práva, nesplnil ale kritéria právní definice genocidy.
Cílem nucené antikoncepce bylo omezit růst obyvatelstva Grónska, a zabránit tak stupňování finanční zátěže, kterou ostrov pro Dánsko představoval.
Společné dánsko-grónské vyšetřování z roku 2025 zjistilo, že nitroděložní tělíska či antikoncepční injekce dostaly často bez souhlasu nejméně čtyři tisíce grónských žen, z nichž některým bylo jen dvanáct let.
„O zavedení nitroděložního tělíska mě neinformovali. Byla jsem v nemocnici kvůli malé operaci v oblasti pánve kvůli infekci. Bez mého vědomí mi vpravili nitroděložní tělísko. V té době mi bylo dvacet let,“ podělila se o svou zkušenost Inger Platouová, oběť nucené antikoncepce.
Finanční odškodnění pro poškozené
Grónská vláda chce dál na urovnání spolupracovat s Kodaní. Obětem nedobrovolné kontroly porodnosti ze strany Dánska se dostane také finančního odškodnění poté, co parlament schválil zákon o kompenzacích postiženým ženám. Každá z poškozených má nárok na odškodné v přepočtu jeden milion korun.
Skandinávská země se ke své minulosti staví kriticky. Tamní premiérka Mette Frederiksenová se přímo v Nuuku postiženým ženám loni v září formálně omluvila. Kroky svých předchůdců označila za nepřijatelné.
„Čelily jste nespravedlnosti. Jednalo se o systematickou diskriminaci. Čelily jste diskriminaci proto, že jste Gróňanky. Je to nepřijatelné. A bylo to nepřijatelné,“ prohlásila Frederiksenová.
V posledním roce a půl se Washington pokouší mezi Kodaň a Nuuk vrazit klín, snaží se totiž ostrov dostat pod svoji kontrolu. Zneužívá k tomu mimo jiné právě také osud čtyř tisíc grónských žen. Podle amerických zástupců jde o jeden z mnoha případů špatného koloniálního chování Dánska vůči Grónsku. Oběti nedobrovolné antikoncepce to ale kritizují.