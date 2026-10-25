Veterináři na jihu Čech kvůli salmonele utratí desetitisíce slepic

Veterináři budou kvůli opakovanému výskytu salmonely likvidovat chov slepic v Dyníně na Českobudějovicku. Utratit bude nutné přes 30 tisíc nosnic, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Likvidace chovu začne v pondělí a potrvá zřejmě dva dny. Bakterie z rodu Salmonella způsobují u lidí infekční průjmové onemocnění.
„Důvodem utracení je opakovaný výskyt salmonel na hospodářství. Z toho důvodu tam byla krajskou veterinární správou přijata mimořádná veterinární opatření. A jedna z možností, co může chovatel učinit – a on se rozhodl pro tuto možnost –, je nechat slepice utratit,“ vysvětlil Majer. Pro likvidaci prostřednictvím jatek dle Majera přitom nenašel vhodné zařízení. „Pro jatka by to samozřejmě bylo určité riziko,“ dodal mluvčí.
Od potvrzení nákazy se dle něj čerstvá vejce z chovu společnosti Mavela Dynín na trh nedostala. Ředitel firmy Petr Hradský událost komentovat nechtěl.
Likvidaci zajistí pracovníci chovatele společně s pohotovostním střediskem Státní veterinární správy, které řídí utrácení nakažených chovů, bezpečnou likvidaci zvířat a dezinfekci zasažených míst. Správa státních hmotných rezerv na likvidaci uvolní šest kontejnerů.
Bakterie rodu Salmonella způsobují onemocnění salmonelózu, které se zpravidla projevuje střevními potížemi. S nemocí se hůře vyrovnávají starší lidé, nemocní či malé děti. Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny nad 70 stupňů Celsia v celém objemu jídla po dobu alespoň deseti minut.