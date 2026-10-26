Veterináři podali trestní oznámení kvůli týrání na chovatele slepic v Dyníně

Na chovatele slepic v Dyníně na Českobudějovicku podala veterinární správa trestní oznámení kvůli týrání, informovala ředitelka krajské veterinární správy Hana Fleischmannová. Veterináři tam v pondělí začali likvidovat chov třicet tisíc slepic kvůli opakovanému výskytu salmonely. Bakterie z rodu Salmonella způsobují u lidí infekční průjmové onemocnění. Chovatelé ze společnosti Mavela Dynín s nařčením z týrání nesouhlasí.
„Je to nešťastná událost, kterou nepřejeme ani největšímu nepříteli,“ řekl za společnost Mavela Petr Hradský. Nemyslí si, že by se dopouštěli týrání. S trestním oznámením nesouhlasí.
Klecový chov podle veterinářů dlouhodobě nesplňoval předepsané podmínky. Mezi klecemi pobíhali potkani, kteří dále přenášeli nákazu. Nosnice byly vyhublé, bez peří a nedostávaly dostatek krmiva, uvedla veterinární správa. Už v létě musel majitel kvůli nákaze podle veterinářů zlikvidovat dvě haly kvůli nákaze na jatkách. Likvidace třiceti tisíc nosnic kvůli salmonele potrvá do úterý.
Na pravidelnou kontrolu chovu chodí veterinární správa od června. „A protože jsme nezaznamenali nějaký zásadní posun ze strany chovatele k tomu, aby se tohle všechno spravilo, tak jsme podali trestní oznámení. A na té poslední kontrole jsme tam byli už s policií a se na tom dále pracuje, takže další podrobnost bychom už nechtěli sdělovat,“ uvedla Fleischmannová.
Opakovaný výskyt salmonel
Důvodem utracení je opakovaný výskyt salmonel na hospodářství. Z toho důvodu tam krajská veterinární správa přijala mimořádná veterinární opatření. Jedna z možností pro chovatele je dát slepice utratit. Pro likvidaci prostřednictvím jatek podle veterinární správy nenašel vhodné zařízení. Od potvrzení nákazy se podle Státní veterinární správy čerstvá vejce z chovu společnosti Mavela Dynín na trh nedostala.
Likvidaci zajišťují pracovníci chovatele společně s pohotovostním střediskem Státní veterinární správy, které řídí utrácení nakažených chovů, bezpečnou likvidaci zvířat a dezinfekci zasažených míst. Správa státních hmotných rezerv na likvidaci uvolní šest kontejnerů.
Bakterie rodu Salmonella způsobují onemocnění salmonelózu, které se zpravidla projevuje střevními potížemi. S nemocí se hůře vyrovnávají starší lidé, nemocní či malé děti. Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny nad 70 stupňů Celsia v celém objemu jídla po dobu alespoň deseti minut.