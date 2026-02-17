V neregistrovaném chovu na Brněnsku objevili veterináři podvyživené slepice

Více než dva tisíce slepic choval hospodář v Ivančicích na Brněnsku v nevyhovujících podmínkách a bez registrace. Krajští veterináři měli podezření na salmonelu, nákaza se ale nepotvrdila. Přesto zakázali prodej vajec. Podle Státní veterinární správy zůstává v takových podmínkách riziko nákazy zvýšené. Případem se zabývá i policie.
Ivančický chov kontrolovali jihomoravští veterináři poprvé minulý týden. Napočítali zhruba sedmnáct set nosnic a pět set kuřic. Podle nich byly slepice podvyživené a téměř bez peří. Nonstop byly pod červenými lampami, bez přístupu denního světla. Chov fungoval v klecích, které jsou už patnáct let zakázané, a to mezi silnými nánosy prachu.
„Docházelo i k vzájemnému napadání, kanibalismu, což jsou poměrně závažné příznaky zhoršených životních podmínek. Zvířata jsou ve stresu, trpí,“ popsala výsledek kontroly ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy SVS pro Jihomoravský kraj Hana Čaloudová.
Podle veterinářů chovatel nesplnil ani další zákonnou povinnost. „Pokud někdo chová více než pět set kusů nosnic, je povinné očkování proti newcastleské chorobě. Ta může být potenciálně přenosná i na člověka a chovatel tuto povinnost nesplňoval,“ uvedla ředitelka Krajské veterinární správy SVS pro Jihomoravský kraj Jana Kozáková.
Prodej vajec zakázán
Drůbež chová Bohuslav Štefulík v hospodářství na okraji Ivančic. Se Státní veterinární správou prý spolupracuje. „Mám udělat nápravná opatření. Slepice půjdou na jatka. Živil jsem se tím jako soukromý zemědělec. Bral jsem to stále jako prodej ze dvora, jako malochov,“ vysvětlil.
Podle veterinářů slepice denně snesly zhruba osm set vajec. Při kontrole jich inspektoři na místě našli asi tři tisíce. Rodina prodávala jedno vejce za pět korun.
Chovatel nabízel „domácí vajíčka“, nápis na vratech už dnes informuje, že vejce nejsou k dispozici. Veterináři jejich prodej i jakoukoli distribuci zakázali. Odebrali také vzorky kvůli podezření na salmonelu. „Tato nákaza se naštěstí nepotvrdila, nicméně to neznamená, že by se v chovu nemohla objevit,“ doplnila Kozáková.
Případ prověřuje policie
Chovatel svého jednání lituje, zároveň je ale přesvědčen, že se o zvířata staral dobře. „Podle mě byly slepice chované správně, podle vyšetření byly zdravé. Teď musím čelit následkům,“ řekl.
Inspektoři nařídili odstranit zjištěné nedostatky do jednoho měsíce a snížit počet chovaných slepic. Veterinární správa zároveň podala podnět policii, která nyní prověřuje, zda nedošlo k porušení zákona.