V neregistrovaném chovu na Brněnsku objevili veterináři podvyživené slepice


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události v regionech: Problémový chov slepic
Zdroj: ČT24

Více než dva tisíce slepic choval hospodář v Ivančicích na Brněnsku v nevyhovujících podmínkách a bez registrace. Krajští veterináři měli podezření na salmonelu, nákaza se ale nepotvrdila. Přesto zakázali prodej vajec. Podle Státní veterinární správy zůstává v takových podmínkách riziko nákazy zvýšené. Případem se zabývá i policie.

Ivančický chov kontrolovali jihomoravští veterináři poprvé minulý týden. Napočítali zhruba sedmnáct set nosnic a pět set kuřic. Podle nich byly slepice podvyživené a téměř bez peří. Nonstop byly pod červenými lampami, bez přístupu denního světla. Chov fungoval v klecích, které jsou už patnáct let zakázané, a to mezi silnými nánosy prachu.

„Docházelo i k vzájemnému napadání, kanibalismu, což jsou poměrně závažné příznaky zhoršených životních podmínek. Zvířata jsou ve stresu, trpí,“ popsala výsledek kontroly ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy SVS pro Jihomoravský kraj Hana Čaloudová.

Podle veterinářů chovatel nesplnil ani další zákonnou povinnost. „Pokud někdo chová více než pět set kusů nosnic, je povinné očkování proti newcastleské chorobě. Ta může být potenciálně přenosná i na člověka a chovatel tuto povinnost nesplňoval,“ uvedla ředitelka Krajské veterinární správy SVS pro Jihomoravský kraj Jana Kozáková.

GALERIE
Chov slepic v Ivančicích na Brněnsku

Prodej vajec zakázán

Drůbež chová Bohuslav Štefulík v hospodářství na okraji Ivančic. Se Státní veterinární správou prý spolupracuje. „Mám udělat nápravná opatření. Slepice půjdou na jatka. Živil jsem se tím jako soukromý zemědělec. Bral jsem to stále jako prodej ze dvora, jako malochov,“ vysvětlil.

Podle veterinářů slepice denně snesly zhruba osm set vajec. Při kontrole jich inspektoři na místě našli asi tři tisíce. Rodina prodávala jedno vejce za pět korun.

Chovatel nabízel „domácí vajíčka“, nápis na vratech už dnes informuje, že vejce nejsou k dispozici. Veterináři jejich prodej i jakoukoli distribuci zakázali. Odebrali také vzorky kvůli podezření na salmonelu. „Tato nákaza se naštěstí nepotvrdila, nicméně to neznamená, že by se v chovu nemohla objevit,“ doplnila Kozáková.

Případ prověřuje policie

Chovatel svého jednání lituje, zároveň je ale přesvědčen, že se o zvířata staral dobře. „Podle mě byly slepice chované správně, podle vyšetření byly zdravé. Teď musím čelit následkům,“ řekl.

Inspektoři nařídili odstranit zjištěné nedostatky do jednoho měsíce a snížit počet chovaných slepic. Veterinární správa zároveň podala podnět policii, která nyní prověřuje, zda nedošlo k porušení zákona.

Výběr redakce

Zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi třicet miliard, řekl Babiš

Zrušením nákupu F-35 by vznikla škoda asi třicet miliard, řekl Babiš

před 30 mminutami
Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

12:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

10:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kde jsou v Česku praktici, ukazuje mapa. Na místa pro začínající chce sdružení zvýšit dotace

Kde jsou v Česku praktici, ukazuje mapa. Na místa pro začínající chce sdružení zvýšit dotace

19:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kdyby Babiš nebyl v politice, nebyl by stíhán za Čapí hnízdo, soudí Válková

Kdyby Babiš nebyl v politice, nebyl by stíhán za Čapí hnízdo, soudí Válková

před 2 hhodinami
Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

16:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Pomoc nabízí Česko

Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Pomoc nabízí Česko

14:11Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Američané opustili dvě klíčové základny v Sýrii

Američané opustili dvě klíčové základny v Sýrii

16:22Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

V neregistrovaném chovu na Brněnsku objevili veterináři podvyživené slepice

Více než dva tisíce slepic choval hospodář v Ivančicích na Brněnsku v nevyhovujících podmínkách a bez registrace. Krajští veterináři měli podezření na salmonelu, nákaza se ale nepotvrdila. Přesto zakázali prodej vajec. Podle Státní veterinární správy zůstává v takových podmínkách riziko nákazy zvýšené. Případem se zabývá i policie.
před 1 hhodinou

Kde jsou v Česku praktici, ukazuje mapa. Na místa pro začínající chce sdružení zvýšit dotace

Podle představ Sdružení praktických lékařů by na místa pro začínající lékaře měla být v dalších letech až dvojnásobná dotace. Sdružení o tom chce jednat s resortem zdravotnictví. Letos na specializační vzdělávání mladých praktiků pro děti i dospělé, ale třeba i psychiatrů, stát pošle o sto milionů korun více, než počítal původní návrh rozpočtu. Podobnou částkou by v druhé polovině roku měly přispět i pojišťovny. Podporu plánují cílit do míst, kde je lékařů málo.
19:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Archeologové objevili na Moravě masivní kadlub z doby bronzové

Vědci objasnili původ kamenného kadlubu, který v době bronzové sloužil k výrobě hrotů kopí a v roce 2007 ho na zahradě našel majitel domu v Morkůvkách na Břeclavsku. Tato forma na zbraň dle archeologů pochází až z Karpat, z území dnešního Maďarska. Přesun obdobného předmětu na takovou vzdálenost byl tehdy výjimečný, upozornili vědci.
včera v 10:42

Po celé republice se konaly akce na podporu prezidenta Pavla

Ve městech i menších obcích se odpoledne sešli lidé podporující prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládní stranou Motoristé. Akci inicioval spolek Milion chvilek. Lidé dorazili například na brněnské náměstí Svobody, dopravní podnik kvůli davu musel odklonit tramvajovou dopravu z náměstí, ale shromáždění byla i v Olomouci či Ostravě. Navazují na pražskou demonstraci z 1. února na Staroměstském a Václavském náměstí.
15. 2. 2026Aktualizováno15. 2. 2026

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

Až deset centimetrů sněhu může od sobotního večera do nedělního poledne napadnout na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, uvedli meteorologové. Od sobotního večera do nedělního odpoledne platí pro část Jihočeského kraje a severovýchod republiky výstraha před sněhovými jevy. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu a hrozí tam i sněhové jazyky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
14. 2. 2026Aktualizováno14. 2. 2026

Z dokumentů i medailí skládá Alena Pechová příběh rodičů, kteří byli válečnými hrdiny

Alena Pechová se narodila dva roky po druhé světové válce. To, že její rodiče byli válečnými hrdiny, jí začalo docházet až mnohem později. Doma se o tom příliš nemluvilo. Dnes se probírá desítkami vyznamenání, medailí, řadou dokumentů a fotografií, spolu s vnukem je třídí a skládá do působivého příběhu.
14. 2. 2026

V Brně začali razit další tramvajový tunel

V Brně-Bystrci začali stavbaři s ražbou 320 metrů dlouhého tramvajového tunelu. Bude součástí nové trati na sídliště Kamechy. Tisícům tamních obyvatel má usnadnit cestování do centra města. Za posledních pět let jde už o třetí stavbu tramvajového tunelu v Brně.
13. 2. 2026

Padl další rozsudek v kauze Stoka. Obžalovaný dostal tři roky vězení

Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil v korupční kauze Stoka Samanu el-Talabanimu souhrnný trest tři roky vězení a peněžitý trest 800 tisíc korun. Soud schválil jeho dohodu o vině a trestu, kterou uzavřel se státním zástupcem. Trest je mírnější, než který mu soud uložil v roce 2022. Jde o poslední, jedenáctou schválenou dohodu v kauze údajného ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Rozhodnutí je pravomocné. Kauza jako taková ještě ale nekončí.
12. 2. 2026
Načítání...