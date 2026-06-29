V bývalém klášteře voršilek v Brně objevili archeologové zazděnou černou kuchyni

Zazděnou, ale dobře zachovalou černou kuchyni objevili archeologové ze společnosti Archaia Brno při průzkumu souvisejícím s rekonstrukcí bývalého kláštera voršilek v centru Brna. Kdy přesně vznikla, zatím není jasné. Podle odborníků byla nejspíš zazděna na přelomu osmnáctého a devatenáctého století.
„Kuchyně se nachází v chodbě, která v minulosti sloužila jako hlavní vstup do klauzury kláštera. Ve zdi jsme narazili na zprvu nenápadnou zazdívku zakrývající průchod či niku. Po jejím vybourání se na nás vyvalilo mračno černých sazí a popela,“ popsal vedoucí průzkumu společnosti Archaia Brno Ondřej Navrátil.
Odborníci se nejprve domnívali, že jde o přikládací a vymetací otvor kamen. Po odstranění vrstvy suti a popela ale zjistili, že objevili poměrně celistvě zachovaný prostor někdejší černé kuchyně.
Kuchařky musely být tehdy obratné
Výklenek o rozměrech 120 krát 140 centimetrů je přístupný otvorem vysokým zhruba 150 centimetrů. „Hned vpravo za vstupem je patrná cihlami vyložená podesta, která v minulosti sloužila pro vaření na otevřeném ohni nebo jako odkládací plocha. V západní stěně lze nalézt výklenek, který původně ústil do pece umístěné v sousední místnosti. Prostor pokračuje nahoře rozměrným sopouchem komína směřujícím až do krovu,“ vylíčil Navrátil.
Podle archeologů se musely tehdejší kuchařky nejen „otáčet v kuchyni“, ale být i značně obratné. Práce v ní totiž vyžadovala neustálé ohýbání pod nízkým výklenkem.
Dobu vzniku zatím neurčili
Archeologové našli stopy intenzivního využívání kuchyně, dobu jejího vzniku ale zatím neurčili. „Kuchyně podle všeho vznikla až při budování kláštera, jak naznačuje cihlové zdivo stavebních fází v jejím nejbližším okolí,“ uvedli na webu.
Předpokládají však, že zazděna byla na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, kdy se v klášteře modernizovalo kuchyňské zázemí. Nález je sice nenápadný, z pohledu archeologie a historie je ale velmi významný, uvedla společnost Archaia Brno.
Rozsáhlá rekonstrukce kláštěra
Bývalý klášter voršilek na nároží ulic Orlí a Josefská byl postaven v sedmnáctém století a patří brněnskému biskupství. V současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Kromě nájemních a obchodních prostor má v budově vzniknout také padesát ubytovacích jednotek.
První etapa, která by měla trvat necelé dva roky, zahrnuje rekonstrukci historické budovy kláštera. Následovat bude revitalizace klášterní zahrady a celý projekt završí výstavba polyfunkčního domu v proluce v Novobranské ulici, která zůstává nezastavěná už více než osmdesát let.