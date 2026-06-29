V bývalém klášteře voršilek v Brně objevili archeologové zazděnou černou kuchyni


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Zazděnou, ale dobře zachovalou černou kuchyni objevili archeologové ze společnosti Archaia Brno při průzkumu souvisejícím s rekonstrukcí bývalého kláštera voršilek v centru Brna. Kdy přesně vznikla, zatím není jasné. Podle odborníků byla nejspíš zazděna na přelomu osmnáctého a devatenáctého století.

„Kuchyně se nachází v chodbě, která v minulosti sloužila jako hlavní vstup do klauzury kláštera. Ve zdi jsme narazili na zprvu nenápadnou zazdívku zakrývající průchod či niku. Po jejím vybourání se na nás vyvalilo mračno černých sazí a popela,“ popsal vedoucí průzkumu společnosti Archaia Brno Ondřej Navrátil.

Odborníci se nejprve domnívali, že jde o přikládací a vymetací otvor kamen. Po odstranění vrstvy suti a popela ale zjistili, že objevili poměrně celistvě zachovaný prostor někdejší černé kuchyně.

Kuchařky musely být tehdy obratné

Výklenek o rozměrech 120 krát 140 centimetrů je přístupný otvorem vysokým zhruba 150 centimetrů. „Hned vpravo za vstupem je patrná cihlami vyložená podesta, která v minulosti sloužila pro vaření na otevřeném ohni nebo jako odkládací plocha. V západní stěně lze nalézt výklenek, který původně ústil do pece umístěné v sousední místnosti. Prostor pokračuje nahoře rozměrným sopouchem komína směřujícím až do krovu,“ vylíčil Navrátil.

Podle archeologů se musely tehdejší kuchařky nejen „otáčet v kuchyni“, ale být i značně obratné. Práce v ní totiž vyžadovala neustálé ohýbání pod nízkým výklenkem.

V Brně ukazují pravěké rytiny a nové nálezy
Archeolog Petr Neruda ukazuje rytinu koně a mamuta

Dobu vzniku zatím neurčili

Archeologové našli stopy intenzivního využívání kuchyně, dobu jejího vzniku ale zatím neurčili. „Kuchyně podle všeho vznikla až při budování kláštera, jak naznačuje cihlové zdivo stavebních fází v jejím nejbližším okolí,“ uvedli na webu.

Předpokládají však, že zazděna byla na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, kdy se v klášteře modernizovalo kuchyňské zázemí. Nález je sice nenápadný, z pohledu archeologie a historie je ale velmi významný, uvedla společnost Archaia Brno.

Archeologové pod budoucím kulturním centrem v Brně našli předměty ze středověku i pravěku
Archeologické nálezy ze stavby Janáčkova kulturního centra v Brně

Rozsáhlá rekonstrukce kláštěra

Bývalý klášter voršilek na nároží ulic Orlí a Josefská byl postaven v sedmnáctém století a patří brněnskému biskupství. V současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Kromě nájemních a obchodních prostor má v budově vzniknout také padesát ubytovacích jednotek.

První etapa, která by měla trvat necelé dva roky, zahrnuje rekonstrukci historické budovy kláštera. Následovat bude revitalizace klášterní zahrady a celý projekt završí výstavba polyfunkčního domu v proluce v Novobranské ulici, která zůstává nezastavěná už více než osmdesát let.

Výběr redakce

Bouřky na některých místech zaplavily silnice. Hasiči odklízejí popadané stromy

Bouřky na některých místech zaplavily silnice. Hasiči odklízejí popadané stromy

07:46AktualizovánoPrávě teď
Venezuelu zasáhly další slabší otřesy. Záchranné práce pokračují

Venezuelu zasáhly další slabší otřesy. Záchranné práce pokračují

14:08Aktualizovánopřed 43 mminutami
Sedm lidí v Olomouci se přiotrávilo oxidem uhelnatým

Sedm lidí v Olomouci se přiotrávilo oxidem uhelnatým

15:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Prezident pojede na summit NATO, v čele delegace bude premiér, oznámil Babiš

Prezident pojede na summit NATO, v čele delegace bude premiér, oznámil Babiš

02:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šest mrtvých po střelbě na severu Německa, policie zadržela podezřelého

Šest mrtvých po střelbě na severu Německa, policie zadržela podezřelého

14:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Teplotní rekordy opět padají, podívejte se kde

Teplotní rekordy opět padají, podívejte se kde

11:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Zážitkové násilí“ je mezi mladistvými na vzestupu, uvádí úřad

„Zážitkové násilí“ je mezi mladistvými na vzestupu, uvádí úřad

13:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Víkendové vedro bylo mimo tabulky. Jeho výjimečnost ukazují grafiky

Víkendové vedro bylo mimo tabulky. Jeho výjimečnost ukazují grafiky

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Bouřky na některých místech zaplavily silnice. Hasiči odklízejí popadané stromy

Českem po historicky nejteplejším víkendu v pondělí prochází bouřky, které v částech země působí škody. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet hasiči v Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Voda odpoledne také zaplavila některé ulice v Jihlavě. V Česku se podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v týdnu postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia.
07:46AktualizovánoPrávě teď

Sedm lidí v Olomouci se přiotrávilo oxidem uhelnatým

V bývalém areálu pivovaru v Olomouci-Holici zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Ošetřili sedm lidí, z čehož jednoho v kritickém stavu resuscitovali, informovali odpoledne. Na místě zasahovali také hasiči, kteří zraněné z areálu vynášeli v dýchacích maskách. Případem se zabývá i policie, ke zdroji úniku se zatím nevyjádřila. Veřejnosti podle ní žádné nebezpečí nehrozí.
15:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V bývalém klášteře voršilek v Brně objevili archeologové zazděnou černou kuchyni

Zazděnou, ale dobře zachovalou černou kuchyni objevili archeologové ze společnosti Archaia Brno při průzkumu souvisejícím s rekonstrukcí bývalého kláštera voršilek v centru Brna. Kdy přesně vznikla, zatím není jasné. Podle odborníků byla nejspíš zazděna na přelomu osmnáctého a devatenáctého století.
před 1 hhodinou

VideoAbych psal, musím být rozzlobený, říká punker Wattie Buchan

Skotští punkeři The Exploited vydali poslední album před více než dvaceti lety. „Důvodů je mnoho. Prošel jsem si depresí. Abych mohl psát punkovou hudbu, musím být rozzlobený. Přitom jsem už dlouho šťastný,“ vysvětlil frontman kapely Wattie Buchan. Rozhovor České televizi poskytl při vystoupení na festivalu Mighty Sounds v Táboře.
před 6 hhodinami

Hasiči v Brně zasahovali u požáru v rozvodně domova pro seniory

Hasiči v Brně v pondělí dopoledne zasahovali u požáru v rozvodně v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo osmnáct lidí, dalším šesti pomohli s evakuací hasiči. Událost je bez zranění, sdělil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Na jihu Moravy jsou od rána vysoké teploty, které odpoledne mohou podle meteorologů dosahovat až 39 stupňů Celsia.
09:01Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Metro C týden nepojede přes centrum Prahy

Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Pražský dopravní podnik o tom informoval na webu.
před 7 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali vypískání politiků na festivalu ve Strážnici

Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali reakci návštěvníků folklorního festivalu ve Strážnici na účast ministra kultury Ota Klempíře (Za Motoristy) a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) i vyjádření samotných politiků. Tématem bylo také rozhodnutí Ústavního soudu ohledně účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře, výstražná stávka veřejnoprávních médií, ukrajinské útoky na cíle na Ruskem okupovaném Krymu nebo teplotní rekordy. Pozvání přijali matematik a sociální inovátor Karel Janeček, šéfredaktorka Bold News Alice Mikulášová, hudebník Ladislav Jakl, diplomat a bývalý ministr Karel Kühnl a novinář z Deníku N Filip Titlbach. Debatou provázela Klára Radilová.
před 9 hhodinami

Absolutní tuzemský teplotní rekord padl druhý den v řadě. Podívejte se na mapu

Stanice v Doksanech na Litoměřicku opět naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. V neděli vzrostlo na 41,9 stupně, proti sobotě je tak rekord o stupeň vyšší. Současně to bylo poprvé v historii, co Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zaznamenal ve své oficiální síti stanic jedenačtyřicetistupňovou teplotu. Tu v neděli naměřila i Tuhaň na Mělnicku, uvedli na facebooku meteorologové. Připomněli, že je třeba ještě počkat na ověření nového absolutního rekordu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Evropský pohled

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

před 2 hhodinami
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

před 3 hhodinami
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

včera v 10:02
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026
Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

16. 6. 2026
Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

15. 6. 2026
Řecko dokončuje dohodu s Chevronem o novém průzkumu uhlovodíků v Jónském moři

Řecko dokončuje dohodu s Chevronem o novém průzkumu uhlovodíků v Jónském moři

15. 6. 2026
Zelenskyj vyzval k otevřené debatě o LGBTQ+ a rovných právech občanů

Zelenskyj vyzval k otevřené debatě o LGBTQ+ a rovných právech občanů

12. 6. 2026
Rostoucí životní náklady vyvíjejí tlak na práva Evropanů, varuje unijní agentura

Rostoucí životní náklady vyvíjejí tlak na práva Evropanů, varuje unijní agentura

12. 6. 2026
Kyjev a Budapešť se shodly na většině bodů k právům maďarské menšiny na Ukrajině

Kyjev a Budapešť se shodly na většině bodů k právům maďarské menšiny na Ukrajině

11. 6. 2026