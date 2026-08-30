VideoKamery ve vlacích mají pomoci proti vandalům


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

České dráhy namontují kamery do více než padesáti svých příměstských vlaků, které jezdí po Praze a středních Čechách. Od skoro devadesátimilionové investice si slibují, že zvýší bezpečnost, a hlavně odradí sprejery. Tento rok již dopravce řešil 150 vandalských případů. Na vyčištění soupravy od graffiti je potřeba i čtyřicet kilo odlakovacích přípravků a téměř dva tisíce litrů vody. Minulý rok sprejeři národnímu dopravci pokreslili přes čtyři sta vlaků, což způsobilo škody téměř za dvacet milionů korun. Do každého vlaku má národní dopravce v plánu nainstalovat celkem 42 kamer. Dvanáct bude snímat okolí vlaku, osmadvacet prostory uvnitř a dvě budou u kabiny strojvůdce.

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VideoKamery ve vlacích mají pomoci proti vandalům

České dráhy namontují kamery do více než padesáti svých příměstských vlaků, které jezdí po Praze a středních Čechách. Od skoro devadesátimilionové investice si slibují, že zvýší bezpečnost, a hlavně odradí sprejery. Tento rok již dopravce řešil 150 vandalských případů. Na vyčištění soupravy od graffiti je potřeba i čtyřicet kilo odlakovacích přípravků a téměř dva tisíce litrů vody. Minulý rok sprejeři národnímu dopravci pokreslili přes čtyři sta vlaků, což způsobilo škody téměř za dvacet milionů korun. Do každého vlaku má národní dopravce v plánu nainstalovat celkem 42 kamer. Dvanáct bude snímat okolí vlaku, osmadvacet prostory uvnitř a dvě budou u kabiny strojvůdce.
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Lánskou oboru čeká velká proměna. Poprvé přichází její vedení s plánem, jak tam hospodařit v následujících čtyřiceti letech. Přemnožené zvěře má ubývat, větší prostor dostanou unikátní křivoklátské lesy a pastviny.
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V Poděbradech začíná mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack. Jedenáctý ročník mimo jiné připomene hudbu spojenou s tvorbou Zdeňka Svěráka. Za doprovodu orchestru promítne film Tmavomodrý svět.
27. 8. 2026

Invazní sršeň asijskou zaznamenali na Mělnicku. Hnízdo se zatím nenašlo

V Liběchově na Mělnicku se v červenci a počátkem srpna opakovaně objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazní druh, který představuje významné riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě bylo zatím neúspěšné. Není jasné, jestli se v okolí Liběchova vyskytuje hnízdo, anebo jde o dovezeného osamoceného jedince. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR prosí veřejnost o pomoc s hlášením výskytů tohoto druhu.
24. 8. 2026

VideoDruhá fáze uzavírky Šmejkalky se obešla bez problémů

Most Šmejkala na dálnici D1 má za sebou druhou noc kompletní uzavírky a zatěžkávacích zkoušek. V noci z pátku na sobotu doprava na objízdných trasách zkolabovala, protože řada kamionů nerespektovala značky a vydala se po úzkých cestách určených pro osobní auta. V noci na neděli už byla situace zcela odlišná – policie posílila hlídky a většinu kamionů se podařilo odklonit.
23. 8. 2026

VideoUzavírka během zátěžové zkoušky Šmejkalky přinesla problémy

Dálniční most Šmejkalka má za sebou první zátěžové zkoušky, ke kterým došlo v noci z pátku na sobotu. Rekonstruovanou část prověřilo celkem 256 tun. Experti zkoumali prohnutí, vibrace či zatížení betonu. Silničáři kvůli tomu část D1 na noc uzavřeli a stanovili objízdné trasy – jednu pro osobní auta, druhou pro kamiony. Hned po uzavírce ale přišly problémy, protože někteří řidiči nákladních aut nerespektovali značení. Jednu z tras zablokovala na několik hodin nehoda, na druhé uvázlo auto. V sobotu večer se navíc most uzavřel znovu.
22. 8. 2026

Hasiči měli kvůli bouřkám 715 zásahů, vyjížděli hlavně ke spadlým stromům

Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů, nejvíce jich bylo ve Středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy, informovali na síti X. Někde voda podemlela železniční trať. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ojediněle napršelo až kolem 100 milimetrů za posledních 24 hodin. Někde toky dosáhly povodňových stupňů, to už by v sobotu podle ČHMÚ nemělo nastat.
22. 8. 2026Aktualizováno22. 8. 2026

Česko zasáhly bouřky, kvůli dešti měli hasiči stovky výjezdů

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21. 8. 2026Aktualizováno22. 8. 2026

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ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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