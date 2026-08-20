Stanice pražského metra Flora bude uzavřena až do konce února


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Stanice metra A Flora bude uzavřena oproti předpokladům o tři měsíce déle, sdělil mluvčí dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. Cestujícím bude zpřístupněna až koncem února příštího roku namísto začátku letošního prosince. Důvodem je větší než předpokládaný rozsah nutných prací na stropní desce stanice, kterou DPP kvůli rekonstrukci uzavřel začátkem února. V lednu příštího roku se ze stejného důvodu uzavře stanice Hradčanská.

Důvodem k prodloužení prací je podle podniku původně nepředpokládaná nutnost ve větší části stropní desky nástupiště vyměnit železobetonové a ocelové nosníky a doplnit chybějící ochranné protipožární vrstvy. Nutnost výměny podle podniku potvrdila expertiza Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického (ČVUT).

„Bohužel realizovat tento objem prací, se kterými se v původním projektu nepočítalo, znamená prodloužení výluky o zhruba tři měsíce a uzavření stanice metra Flora pro veřejnost do konce února 2027. Tato situace nás nesmírně mrzí, nicméně nemůžeme si dovolit ignorovat výsledky odborné expertizy,“ uvedl dopravní ředitel DPP Jan Barchánek.

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců
Ilustrační foto

Dodal, že prodloužení prací nebude mít vliv na připravovanou rekonstrukci stanice Hradčanská, která měla na Floru navazovat. „Přípravné práce v neveřejné části, případně ve veřejné v lokálních záborech, nicméně za plného provozu, začneme už letos na podzim. Stanice Hradčanská bude kvůli výměně stávajících dožívajících eskalátorů pro veřejnost uzavřena podle plánu od začátku ledna 2027,“ potvrdil.

Rekonstrukce stanice Flora, která byla otevřena v roce 1980 a nikdy nebyla výrazněji opravena, spočívá v kompletní výměně obkladů a technologií včetně eskalátorů. Po otevření budou ještě zhruba rok pokračovat práce na budování výtahu, jehož vstup bude umístěn ve Vinohradské ulici u schodů na Olšanské hřbitovy. Odtud se cestující podzemní chodbou dostanou k dalšímu výtahu, který je sveze na nástupiště. Práce mají vyjít na 1,29 miliardy korun bez DPH.

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