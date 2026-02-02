Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Pražský dopravní podnik (DPP) od pondělí na deset měsíců zavírá stanici linky pražského metra A Flora kvůli výměně více než 45 let starých eskalátorů. Jejich obměna je součástí kompletní rekonstrukce, která začala loni v říjnu a při které budou mimo jiné vybudovány ve stanici výtahy. Vlaky budou stanicí projíždět. Předpokládaný termín otevření je na přelomu listopadu a prosince.

Stanice má pouze jeden výstup z nástupiště, při výměně tříramenných sovětských eskalátorů je tak nutné stanici uzavřít včetně vestibulu a podchodu pod Vinohradskou ulicí. Již v pondělí začíná demontáž eskalátorů a jejich strojovny. Za deset měsíců mají být vyměněny veškeré kabely, vzduchotechnika, osvětlení, kamenné obklady nebo zrekonstruována elektrorozvodna.

Práce, kvůli kterým nebylo nutné stanici zatím uzavírat, začaly loni v říjnu. Odstraněny zatím byly podhledy podchodu pod Vinohradskou ulicí a ve vestibulu metra, kde nyní pokračuje demontáž toalet a prodejen. Obklady nyní nejsou ani na nástupišti. Pokračují také práce na hloubení stavební jámy pro budoucí výtahovou šachtu a nouzové schodiště.

Náklady na kompletní obnovu stanice, která byla do provozu uvedena v roce 1980 a doposud nebyla výrazněji rekonstruována, jsou 1,29 miliardy korun bez DPH.

Obchodní centrum to zřejmě neohrozí

Uzavření stanice by podle expertů nemělo výrazně ovlivnit návštěvnost obchodního centra Flora, což dokládá například obdobná situace v OC Galerie Harfa, kde je uzavřena stanice metra Českomoravská.

„V loňském roce, kdy byla uzavřena stanice Českomoravská, jsme evidovali prakticky stejnou návštěvnost jako v předchozím roce 2024. Uzavření metra je pro nás do určitě míry limitující, ale lidé si k nám cestu našli, dostupnost MHD je, i přes uzavírku metra, dobrá. Navíc jsme zákazníkům vyšli vstříc zvýhodněným parkováním, které se v průběhu roku naučili využívat, získali jsme tak novou skupinu zákazníků,“ komentoval zkušenost s uzavírkou ředitel OC Galerie Harfa Pavel Hradec.

Rekonstrukce stanice Českomoravská omezí provoz metra na trase B
Stanice metra B Českomoravská

Proměny metra

Výstavba výtahů bude po znovuotevření stanice pokračovat do jara 2028, kdy se Flora stane 49. bezbariérovou stanicí pražského metra. Výtahy budou obdobné jako ty, které jsou od července 2024 v sousední zrekonstruované stanici Jiřího z Poděbrad. Stejně jako tam se bude jednat o dvojici výtahů propojených chodbou. Vstup do výtahu bude ve Vinohradské ulici u schodů na Olšanské hřbitovy. Odtud se cestující podzemní chodbou dostanou k dalšímu výtahu, který je sveze na nástupiště.

DPP rekonstruuje i další stanice metra. Na lince A se má letos v létě zhruba na jedenáct měsíců uzavřít i stanice Hradčanská. V roce 2027 podnik podle dřívějších informací plánuje zahájit také kompletní rekonstrukci stanice Želivského.

Loni v lednu podnik kvůli opravám uzavřel stanici linky C Pankrác a linky B Českomoravská. Zatímco první je od prosince v provozu, na druhé práce stále pokračují a hotovy by měly být před 25. březnem, kdy začne mistrovství světa v krasobruslení v blízké O2 areně. DPP také od roku 2022 za provozu rekonstruuje stropní desku ve stanici Florenc.

Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác
Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

