SOUHRN: Zásadní události soboty 10. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 10. října 2026.

Skončilo hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a Senátu

Voliči rozhodli o složení zastupitelstev obcí a Senátu. Očekává se, že sčítání hlasů skončí nad nedělním ránem.

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Sečtena je více než polovina okrsků. Přicházejí první výsledky z krajských měst
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Dvacet lidí včetně tří dětí zabili Rusové v Záporoží

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvacet obětí, včetně tří dětí. Zraněných je osmnáct, oznámila Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Ministr vnitra Ivan Vyhivskyj předtím informoval o patnácti mrtvých. Rusové útočili i na Charkov, Kyjevskou oblast, Lvov a Ivano-Frankivsk.

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Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvacet obětí, včetně tří dětí
Následky ukrajinského útoku na Záporoží


Irsko navrhlo snížit rozpočet EU na 1,62 bilionu eur

Irské předsednictví navrhuje snížení příštího sedmiletého rozpočtu EU na 1,622 bilionu eur (asi 39,5 bilionu korun). Evropská komise loni v červenci navrhla rozpočet v objemu 1,763 bilionu eur (asi 42,9 bilionu korun), rovněž v cenách roku 2025. Irský návrh je tak přibližně o osm procent nižší než původní návrh Komise.

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Vlajky EU


Neurážejte naše AI, varuje Anthropic uživatele

Lidé, kteří používají modely umělé inteligence (AI) společnosti Anthropic, by je podle ní už nadále neměli urážet a úmyslně je stresovat. Nová pravidla říkají, že uživatelé by mohli kvůli porušování těchto pravidel přijít o přístup ke službám firmy.

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