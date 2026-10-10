SOUHRN: Zásadní události soboty 10. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 10. října 2026.
Skončilo hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a Senátu
Voliči rozhodli o složení zastupitelstev obcí a Senátu. Očekává se, že sčítání hlasů skončí nad nedělním ránem.
Dvacet lidí včetně tří dětí zabili Rusové v Záporoží
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvacet obětí, včetně tří dětí. Zraněných je osmnáct, oznámila Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Ministr vnitra Ivan Vyhivskyj předtím informoval o patnácti mrtvých. Rusové útočili i na Charkov, Kyjevskou oblast, Lvov a Ivano-Frankivsk.
Irsko navrhlo snížit rozpočet EU na 1,62 bilionu eur
Irské předsednictví navrhuje snížení příštího sedmiletého rozpočtu EU na 1,622 bilionu eur (asi 39,5 bilionu korun). Evropská komise loni v červenci navrhla rozpočet v objemu 1,763 bilionu eur (asi 42,9 bilionu korun), rovněž v cenách roku 2025. Irský návrh je tak přibližně o osm procent nižší než původní návrh Komise.
Neurážejte naše AI, varuje Anthropic uživatele
Lidé, kteří používají modely umělé inteligence (AI) společnosti Anthropic, by je podle ní už nadále neměli urážet a úmyslně je stresovat. Nová pravidla říkají, že uživatelé by mohli kvůli porušování těchto pravidel přijít o přístup ke službám firmy.