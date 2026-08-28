O víkendu na ČT startuje nová Nedělní debata

Nová Nedělní debata, jejíž vysílání Česká televize (ČT) zahájí 30. srpna, se bude skládat z politické diskuse a analytické části. Moderátory budou Jana Peroutková a Lukáš Dolanský, analytickou částí pak provedou Jiří Václavek a Daniel Takáč. Vysílat se bude z nového studia. Vysílací čas zůstane na ČT1 zachován od 12:00 do 13:00. Na ČT24 již o půl hodiny dříve odborníci představí téma diskuse.
Nedělní debata začne v 11:30 na ČT24 uvedením do tématu a představením odborného panelu. Hlavní politická debata na ČT1 se uskuteční ve 12:00 až 13:00. Poté bude na ČT24 do 13:20 následovat hlavní politická debata doplněná o fakta, on-line komentáře a infografiku a do 14:00 pořad na ČT24 nabídne odbornou analýzu výroků, argumenty a souvislosti.
„Ověřování faktů on-line nám u diskusních pořadů chybí. I v průzkumu, které jsme si nechali udělat u Kantaru CZ, jasně zaznělo, že diváci i nediváci se shodují, že přesně toto potřebují,“ řekl dramaturg Nedělní debaty Petr Švec. Podle něj přehršel informací v mediálním světě a prostoru na sociálních sítích je tak obrovská, že zasazování do kontextu pomůže divákům formovat si názory.
Debata na programu České televize poskytne prostor expertům, ekonomům, novinářům a různým hostům. Zapojena budou dvě studia na Kavčích horách, do vysílání se díky interaktivním prvkům budou moci připojit i další hosté. Moderátoři avizují, že se budou snažit o věcnou a kultivovanou diskusi.
„Snažíme se s lidmi diskutovat tak, aby neuhýbali od tématu, aby debata byla věcná, ale samozřejmě je těžší a těžší, aby ta debata byla kultivovanější. A to je naším úkolem,“ řekl Dolanský. „Obecně si myslím, že to, co je důležité, je divák, pro kterého ten pořad děláme,“ dodal.
„Myslím, že s Lukášem (Dolanským) v sobě dokážeme potlačit emoce a nikdy není znát, na čí straně stojíme,“ doplnila Peroutková.