Pavlovi chybí obecná debata o médiích veřejné služby, nemá to dle něj být jen o financování


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel postrádá debatu o obsahu či rozsahu veřejné služby, nemělo by se podle něj řešit jen financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Na zrušení poplatků od ledna v souladu s plány vládní koalice by navíc musela ministryně financí Alena Schillerová (ANO) najít v rozpočtu dalších zhruba deset miliard korun, řekl Pavel. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek ve středu uvedl, že televize v rámci úspor plánuje do roku 2030 propustit dvanáct procent zaměstnanců.

Šéf SPD Tomio Okamura ve středu řekl, že lídři koaličních stran by měli vedle rozpočtu na příští rok ve čtvrtek probrat i možný termín zahájení sněmovní debaty o změně financování ČT a ČRo. Usiluje o to, aby se tak stalo co nejdříve. Podle Pavla se ale u řady změn, které vyžadují důkladné promyšlení, nevede dostatečná debata.

Iniciativa Veřejnoprávně odmítla omezení vysílání regionálních studií ČT
Česká televize, iniciativa Veřejnoprávně

„Nevedli jsme zatím žádnou zásadnější debatu o rozsahu a obsahu veřejné služby – co by měla přinášet a za jakých podmínek. Věnujeme se pouze financování, které může být realizováno různými způsoby, které mají své klady i nedostatky,“ dodal Pavel. Pokud by Okamura chtěl poplatky zrušit rychle, musel by přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla další peníze v rozpočtu, doplnil. „Myslím, že v této fázi ještě nejsme,“ uvedl Pavel. Téma by se mělo řešit věcně a nemělo by se mluvit jen o financování, míní.

Plánované zrušení televizního a rozhlasového poplatku a převedení financování pod státní rozpočet kritizuje opozice, podle ní jde o zásah do nezávislosti veřejnoprávních médií a o jejich faktické zestátnění. Hodlá projednávání předlohy ve sněmovně blokovat. Od úterý je už účinná takzvaná protiobstrukční novela sněmovního jednacího řádu. Okamura doufá, že změny povedou k větší pružnosti i rychlosti jednání a ubude také hádek.

Opozice ve společném prohlášení odmítla změnu financování ČT a ČRo
Česká televize

Plánované propouštění zaměstnanců v ČT

Plánované snížení počtu zaměstnanců ČT o téměř 350 lidí do roku 2030 vychází podle Chudárka z dlouhodobých plánů, které již dříve schválila rada ČT. Snižování je součástí úsporných opatření, v jejichž rámci chce ČT v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Pro příští rok tak bude muset být podíl propouštěných v rámci pětiletého období podle Chudárka vyšší, aby došlo k naplánované úspoře.

„Cílem je vytvořit rezervu a připravit Českou televizi na nejistotu dalšího financování bez skokového omezení veřejné služby,“ uvedl Chudárek. Úspory se dotýkají výroby pořadů, provozních nákladů a také odložení investic.

Po zrušení poplatků se mají podle vládní novely rozpočty obou institucí snížit zhruba o patnáct procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců. ČT by měla v příštím roce dostat podle návrhu 5,74 miliardy korun, ČRo 2,07 miliardy.

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