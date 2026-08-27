„Tečky létají všude.“ Zemřela avantgardní umělkyně Jajoi Kusamaová

Ve věku 97 let zemřela japonská avantgardní umělkyně Jajoi Kusamaová. Po celém světě se proslavila díly, do nichž promítala vlastní halucinace. Ať už se jednalo o malby poseté jasně barevnými tečkami, sochy dýní, či zrcadlové instalace budící dojem nekonečna.
O úmrtí Kusamaové informovaly světové agentury i média s odvoláním na prohlášení Yayoi Kusama Museum ve čtvrti Šindžuku v Tokiu. Umělkyně zemřela 14. srpna v nemocnici, ale do poslední chvíle nepřestala malovat, uvedlo muzeum v prohlášení. Příčina smrti nebyla zveřejněna.
Kusamaová vždy otevřeně mluvila o svých problémech s duševním zdravím a uváděla, že od dětství zažívá vize a halucinace v podobě blikajících světel, teček a květin. „Tečky létají všude – na mých šatech, na podlaze, na věcech, které nosím, po celém domě, na stropě. A já je maluju,“ řekla novinářům v roce 2017.
Umění jí zabránilo skončit se životem
Rodačka ze středního Japonska prožila bouřlivé dětství poznamenané rodinnými konflikty. Říkala, že ji přemáhal strach a její úzkosti dospěly až do bodu, kdy každý den toužila zemřít. „To, co mi zabránilo skoncovat se životem, bylo kreslení a tvorba. To se nikdy nezměnilo. Právě díky tomu, že jsem objevila svou lásku k umění, jsem dokázala přežít a žít až do dnešního dne,“ řekla v roce 2014 v rozhovoru pro japonskou verzi časopisu Vogue.
Během školních let byla žákyní japonského malíře Kakeiho Hibina a později studovala na střední škole v Kjótu tradiční japonskou malbu.
Frustrovaná omezující povahou japonské společnosti odešla Kusamaová v roce 1957 do New Yorku. Tam si rychle vybudovala jméno, vystavovala takzvané síťové obrazy, sochy, pořádala akce bodypaintingu a happeningy na protest proti válce ve Vietnamu, a také psala beletrii i poezii. Často se o ní říká, že ovlivnila Andyho Warhola.
Mezi její nejznámější díla patří série Infinity Mirror Room. Jedno z nich, Narcissus Garden, obsahuje až patnáct set zrcadlových koulí, které napodobují proměnlivé reflexní pole. Poprvé Kasamaová toto dílo představila v roce 1966 na bienále v Benátkách, oblečená ve zlatém kimonu, a snažila se koule prodat návštěvníkům za zhruba dva dolary za kus. Na ceduli stálo: „Váš narcismus na prodej.“
Dobrovolně dožila v léčebně
Její duševní zdraví se však zhoršilo a v roce 1973 se vrátila do Japonska. O čtyři roky později se dobrovolně přihlásila do psychiatrické léčebny, kde poté žila a odkud ji každé ráno vozili do jejího nedalekého ateliéru. S rostoucí slávou přitahovaly její mezinárodní výstavy obrovské davy návštěvníků a stoupala také cena jejích děl. Obraz Untitled (Nets) (1959), se v roce 2022 prodal za 10,5 milionu dolarů (asi 217 milionů korun).
Kusamaová obdržela řadu ocenění, včetně japonského Řádu kultury a francouzského Řádu umění a literatury. V roce 2017 otevřeli v Tokiu muzeum zasvěcené jejímu dílu, které vytvořila během šesti desítek let.