„Tečky létají všude.“ Zemřela avantgardní umělkyně Jajoi Kusamaová


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Ve věku 97 let zemřela japonská avantgardní umělkyně Jajoi Kusamaová. Po celém světě se proslavila díly, do nichž promítala vlastní halucinace. Ať už se jednalo o malby poseté jasně barevnými tečkami, sochy dýní, či zrcadlové instalace budící dojem nekonečna.

O úmrtí Kusamaové informovaly světové agentury i média s odvoláním na prohlášení Yayoi Kusama Museum ve čtvrti Šindžuku v Tokiu. Umělkyně zemřela 14. srpna v nemocnici, ale do poslední chvíle nepřestala malovat, uvedlo muzeum v prohlášení. Příčina smrti nebyla zveřejněna.

Kusamaová vždy otevřeně mluvila o svých problémech s duševním zdravím a uváděla, že od dětství zažívá vize a halucinace v podobě blikajících světel, teček a květin. „Tečky létají všude – na mých šatech, na podlaze, na věcech, které nosím, po celém domě, na stropě. A já je maluju,“ řekla novinářům v roce 2017.

Umění jí zabránilo skončit se životem

Rodačka ze středního Japonska prožila bouřlivé dětství poznamenané rodinnými konflikty. Říkala, že ji přemáhal strach a její úzkosti dospěly až do bodu, kdy každý den toužila zemřít. „To, co mi zabránilo skoncovat se životem, bylo kreslení a tvorba. To se nikdy nezměnilo. Právě díky tomu, že jsem objevila svou lásku k umění, jsem dokázala přežít a žít až do dnešního dne,“ řekla v roce 2014 v rozhovoru pro japonskou verzi časopisu Vogue.

Jajoi Kusamaová v tokijském ateliéru (2017)
Zdroj: Reuters/Toru Hanai/

Během školních let byla žákyní japonského malíře Kakeiho Hibina a později studovala na střední škole v Kjótu tradiční japonskou malbu.

Frustrovaná omezující povahou japonské společnosti odešla Kusamaová v roce 1957 do New Yorku. Tam si rychle vybudovala jméno, vystavovala takzvané síťové obrazy, sochy, pořádala akce bodypaintingu a happeningy na protest proti válce ve Vietnamu, a také psala beletrii i poezii. Často se o ní říká, že ovlivnila Andyho Warhola.

Mezi její nejznámější díla patří série Infinity Mirror Room. Jedno z nich, Narcissus Garden, obsahuje až patnáct set zrcadlových koulí, které napodobují proměnlivé reflexní pole. Poprvé Kasamaová toto dílo představila v roce 1966 na bienále v Benátkách, oblečená ve zlatém kimonu, a snažila se koule prodat návštěvníkům za zhruba dva dolary za kus. Na ceduli stálo: „Váš narcismus na prodej.“

Dobrovolně dožila v léčebně

Její duševní zdraví se však zhoršilo a v roce 1973 se vrátila do Japonska. O čtyři roky později se dobrovolně přihlásila do psychiatrické léčebny, kde poté žila a odkud ji každé ráno vozili do jejího nedalekého ateliéru. S rostoucí slávou přitahovaly její mezinárodní výstavy obrovské davy návštěvníků a stoupala také cena jejích děl. Obraz Untitled (Nets) (1959), se v roce 2022 prodal za 10,5 milionu dolarů (asi 217 milionů korun).

Kusamaová obdržela řadu ocenění, včetně japonského Řádu kultury a francouzského Řádu umění a literatury. V roce 2017 otevřeli v Tokiu muzeum zasvěcené jejímu dílu, které vytvořila během šesti desítek let.

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