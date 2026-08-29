Nejcennější známku světa školák vyměnil, přišla mu ošklivá. Nyní je k vidění v Praze


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, The Guardian, Sotheby's, Národní poštovní muzeum USA, The New York Times, Svaz českých filatelistů, University of Missouri, UK Parliament, Museum of Philately

Do Česka se po téměř půlstoletí vrátila nejdražší známka světa. Vystavují ji v pražském Obecním domě. One-Cent Magenta, známá také jako Britská Guyana, je součástí výstavy Poklady světové filatelie III v Obecním domě. Není to žádná krasavice, ale má silný příběh, podotkl prezident pořádajícího Prestige Philately Club Prague Tomáš Mádl. Mezi jejími majiteli byl dvanáctiletý školák i odsouzený vrah.

One-Cent Magenta byla vydána v roce 1856, kdy v Britské Guyaně marně čekali na dodávku známek z Londýna. V britské kolonii tak museli sáhnout po provizorním řešení, pokud nechtěli riskovat narušení poštovních služeb. „Vytiskli si jedno- a čtyřcentové známky. Jednocentové se nedochovaly, vytiskli jich pár, byly nalepené na novinách, vyházelo se to. Našla se jedna jediná,“ uvedl Mádl.

Pozdější vzácný sběratelský kousek byl zakoupen nejpozději 4. dubna 1856, tedy v den zvěčněný poštovním razítkem. Nepodařilo se ale s určitostí zmapovat, kdo známku použil a kde pak ofrankovaná obálka ležela „v tropickém horku a vlhkosti Britské Guyany“.

One-Cent Magenta při aukci v roce 2014
Zdroj: Reuters/Suzanne Plunkett

Až zhruba o dvě dekády později ji v písemnostech svého strýce, který se odstěhoval na Barbados, objevil dvanáctiletý školák Vernon Vaughan. Skotský chlapec žil v Britské Guyaně a zajímal se o sbírání známek. Začínající filatelista se nečekaný úlovek rozhodl prodat, aby měl peníze na známky z novějších a hezčích emisí. Ta ze strýčkovy korespondence se mu moc nelíbila.

Na první pohled vypadá jako kousek starého papíru politého rybízovým džusem, popsal světovou filatelistickou raritu The Guardian. Provizorní známky se totiž často vyznačují primitivní úrovní tisku z místní tiskárny. One-Cent Magenta je oktogonální, kvůli zkoseným rohům má osm stran, a odstín magenta – tedy barva mezi růžovou a fialovou, nejpřesněji purpurová – byl dán použitým papírem.

„Riskantních“ šest šilinků

Vaughanovi se podařilo známku prodat dalšímu sběrateli z guyanského hlavního města Georgetown. Mladý skotský gentleman za ni nabídl šest šilinků se slovy, že „riskuje, když za ni platí tolik“. Nešlo úplně o drobné, dělnická rodina v Londýně jimi uhradila týdenní nájem. Ze skutečné hodnoty známky to byl ale zlomek.

„Téměř vůbec na to nemyslím, nikdy ne s pocitem zklamání či rozčarování. K čemu by to bylo?“ komentoval později už dospělý Vaughan, jenž se stal úředníkem koloniální správy, své rozhodnutí.

One-Cent Magenta dál měnila majitele, až ji získal Philippe de Ferrari. Pařížský rodák a kmotřenec posledního francouzského krále Ludvíka Filipa své ohromné zděděné jmění investoval do vybudování údajně největší sbírky známek v historii. V závěti ji odkázal „s hrdostí a radostí německému národu“, jenže když v roce 1917 zemřel (zřejmě dostal infarkt, když se taxíkem vracel od obchodníka se známkami), francouzská vláda filatelistickou kolekci zabavila a později coby válečnou reparaci rozprodala.

Druhý exemplář prý americký průmyslník spálil

Raritu z Britské Guyany získal britsko-americký průmyslník Arthur Hind, který zbohatl díky výrobě čalounění do automobilů. Zaplatil 32,5 tisíce dolarů, čímž padl světový aukční rekord pro poštovní známku. Průměrný roční plat v USA tehdy činil zhruba třináct set dolarů. Hind vlastnictví One-Cent Magenty neskrýval a ochotně o této vzácnosti vyprávěl i ji ukazoval.

Vyprávěla se – pravděpodobně smyšlená – historka o existenci ještě jedné známky One-Cent Magenta. Údajně ji zakoupil muž v Georgetownu, kam připlul s obchodní lodí, a po rozruchu kolem aukce si uvědomil hodnotu tohoto kousku papírku a nabídl ho k odkoupení Hindovi. Ten si měl po zaplacení zapálit doutník a ohýnek sirky přidržet pod právě získanou druhou známkou. „One-Cent Magenta je jen jedna,“ měl pak prohlásit nad hromadou popela, líčí katalog aukční síně Sotheby's.

Poštovní známka One-Cent Magenta (Britská Guyana) na pražské výstavě
Zdroj: ČTK/Ondřej Deml

Po Hindově skonu si filatelistickou raritu nárokovala jeho o třicet let mladší žena (která dlouho vdovou nezůstala, vdala se ještě v roce průmyslníkovy smrti). Když soudy potvrdily, že je majitelkou, známku nabídla opět k prodeji. Nabízené sumy nicméně neodpovídaly jejím představám, vhodného kupce se jí podařilo najít až na počátku druhé světové války.

Jak se dostat z pout

Motivace nového vlastníka, původem australského inženýra Fredericka „Posse“ Troutona Smalla, jenž šéfoval americké technologické společnosti, byla víc investiční než filatelistická. Že právě on má One-Cent Magentu v trezoru, se mu ale podařilo téměř do konce života udržet v tajnosti. Dokonce prý i před vlastní ženou. Známka mezitím nic neztratila na své slávě, o všeobecném povědomí svědčí mimo jiné dobový komiksový příběh, v němž se cennou známku vydávají hledat Kačer Donald a jeho tři synovci do Britské Guyany.

A její popularitu náležitě podporovalo konsorcium investorů v čele s podnikatelem Irwinem Weinbergem, do jejichž rukou známka přešla v roce 1970. Weinberg následující dekádu raritní exemplář vystavoval všude možně po světě, včetně Československa. Tuzemští filatelisté ji mohli obdivovat na výstavě Praga 1978, pořádané pod heslem „poštovní známka a filatelie – svět poznání a míru“. Obrázek jednocentové známky z Britské Guyany natiskli pořadatelé navíc na vstupenku.

Cenná známka se vrátí nizozemským dědicům, rozhodl soud
Poštovní známka z roku 1919, takzvaná žilkovaná čtyřkoruna

Weinberg známku vozil v pancéřovaném vozu, uloženou v kufříku, který si připoutal k zápěstí. Vedle bezpečnosti šlo o součást show, kterou podnikatel přitahoval pozornost. Na tiskové konferenci před výstavou v Kanadě se mu ale klíček v zámku pout zlomil. Novináři si toho nevšimli, Weinberg zodpověděl dotazy, a teprve když média odešla, hledal způsob, jak se z pout dostat. Ochranka zkoušela kancelářské sponky i ty do vlasů, pak přispěchal hasič s pilou. V ten okamžik se náhodně vrátil jeden z reportérů – a nedobrovolné eskamotérské číslo se dostalo do tisku. Včetně informace, že nakonec pomohly policejní klíčky.

V držení vraha

Weinberg přiznal, že v té době začal mít pocit, že to známka vlastní jeho, ne on ji. A rozhodl se ji prodat. Až do roku 2014 tak patřila Johnu du Pontovi, ovšem mnoho let ji nemohla vidět veřejnost. Excentrický americký milionář těžil z rodinného jmění, jež pramenilo z koncernu podnikajícího v chemické výrobě. Zajímal se o sport, ornitologii i filatelii. Jednou spal se známkou pod polštářem, protože byla navrácena z výstavy v neděli, kdy ji nebylo možné uložit do bankovního trezoru.

Spíš než jako majitel nejcennější známky světa se ale du Pont zapsal jako vrah. Zastřelil bývalého zápasnického mistra světa Davea Schultze, kterého najal na trénování poté, co coby vášnivý příznivce zápasení postavil na svém ranči tréninkové středisko pro americký olympijský tým. Policii se vzdal až po dvou dnech, během nichž se zabarikádoval ve svém domě. Zemřel v roce 2010 ve vězení.

John du Pont při soudním projednání jeho obvinění z vraždy (1997)
Zdroj: Reuters/Barbara L.

Z du Pontovy pozůstalosti putovala One-Cent Magenta k návrháři obuvi Stuartu Weitzmanovi, který obouvá Beyoncé nebo Taylor Swiftovou. Stejně jako předchozí majitelé zanechal svou značku – v podobě jehlového podpatku a iniciál – na zadní straně.

Jednocentovou purpurovou známku pořídil obuvní designér za rekordních 9,5 milionu dolarů (tehdy 192,5 milionu korun) a tuto částku se nepodařilo překonat ani při další a zatím poslední změně majitele v roce 2021.

Pod stálým dohledem

Podle Mádla se cena One-Cent Magenty pohybuje kolem čtvrt miliardy korun a známka představuje vůbec nejdražší předmět na světě při přepočtu na váhu. Váží čtyři setiny gramu, takže cena za kilogram takových známek by činila 7,5 bilionu korun. Při takovém množství by však už nešlo o naprostou raritu.

Do Prahy známku zapůjčil její současný majitel, britská společnost The Stanley Gibbons Group. Převoz provázela přísná bezpečnostní opatření, filatelistický unikát převážela specializovaná firma, která se věnuje transportům korunovačních klenotů, nejcennějších uměleckých děl či velkých diamantů. V Obecním domě One-Cent Magentě vyhradili vlastní místnost, vybavenou kamerami a pohybovými čidly, kde je pod stálým dohledem ostrahy. Pokusit se ukrást takovou známku by podle Mádla bylo absurdní i proto, že je jen jediná. „Celý svět by věděl, že je ukradená,“ dodal.

Na snímku uprostřed známka „Převrácená Jenny“
Zdroj: ČTK/Ondřej Deml

Pražská výstava nabízí světové rarity v celkové hodnotě asi miliardy korun. Ty nejcennější pocházejí podle Mádla ze tří někdejších britských kolonií – kromě Britské Guyany také z Mauricia a Mysu Dobré naděje.

K pozornosti hodným exponátům patří také Převrácená Jenny, zřejmě nejpopulárnější a nejdražší známka USA z roku 1918 s obráceně vytištěným motivem letadla. Drahým omylem je také chybotisk s obráceně vytištěným motivem novozélandského jezera Taupo. I v jeho případě je znám pouze jeden exemplář. Vystaveny jsou také vzácné rakouské známky, z československých rarit bude moci veřejnost poprvé v Praze vidět meziarší Orlík z počátku třicátých let minulého století.

Prohlédnout filatelistické poklady, včetně známky One-Cent Magenta, bude možné jen krátce. Výstava začíná v sobotu 29. září a trvá do následující neděle.

Kubišová je první českou zpěvačkou na známce. Svou mají i Šafránková či Šlitr
Nátisk limitované edice poštovních známek s portrétem Marty Kubišové

Výběr redakce

Nepál kvůli počasí přerušil pátrání po přeživších povodně

Nepál kvůli počasí přerušil pátrání po přeživších povodně

06:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Přibývá kyberkriminality. Podvodníci zneužili i data lidí z NÚKIB

Přibývá kyberkriminality. Podvodníci zneužili i data lidí z NÚKIB

před 3 hhodinami
Trump: USA uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou, zajistily si část jejích zásob

Trump: USA uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou, zajistily si část jejích zásob

01:29Aktualizovánopřed 6 hhodinami
„Neochvějně věřil v norský lid.“ Zemřel norský král Harald V.

„Neochvějně věřil v norský lid.“ Zemřel norský král Harald V.

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Válečný zločinec Mladić bude mít státní pohřeb, oznámilo Srbsko

Válečný zločinec Mladić bude mít státní pohřeb, oznámilo Srbsko

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Ministerstvo plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti

Ministerstvo plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Válka proti Íránu trvá půl roku a proměňuje se. Teherán neustoupil

Válka proti Íránu trvá půl roku a proměňuje se. Teherán neustoupil

včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami
Podívejte se na fotky částečného zatmění Měsíce

Podívejte se na fotky částečného zatmění Měsíce

včera v 08:20

Aktuálně z rubriky Kultura

Nejcennější známku světa školák vyměnil, přišla mu ošklivá. Nyní je k vidění v Praze

Do Česka se po téměř půlstoletí vrátila nejdražší známka světa. Vystavují ji v pražském Obecním domě. One-Cent Magenta, známá také jako Britská Guyana, je součástí výstavy Poklady světové filatelie III v Obecním domě. Není to žádná krasavice, ale má silný příběh, podotkl prezident pořádajícího Prestige Philately Club Prague Tomáš Mádl. Mezi jejími majiteli byl dvanáctiletý školák i odsouzený vrah.
před 1 hhodinou

Vznikl film o českém esu RAF. Osamělý vlk válčil na vlastní pěst

Dokudrama Osamělý vlk přibližuje osudy hrdiny druhé světové války Josefa Františka. Jeden z nejvýznamnějších československých pilotů přispěl v bitvě o Británii k neúspěchu nacistů. Hraný snímek s dokumentárními prvky vznikl v koprodukci České televize a od 26. srpna ho uvádějí kina.
včera v 08:00

Festivalů přibývá, zejména těch regionálních

Počet hudebních festivalů v Česku roste. Vyplývá to z předběžných dat Národního institutu pro kulturu. Vznikají zejména ty s regionálním dosahem.
27. 8. 2026

Soundtrack Poděbrady promítne Tmavomodrý svět s živou hudbou

V Poděbradech začíná mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack. Jedenáctý ročník mimo jiné připomene hudbu spojenou s tvorbou Zdeňka Svěráka. Za doprovodu orchestru promítne film Tmavomodrý svět.
27. 8. 2026

VideoFilmové premiéry: Sci-fi Vzhlížet ke hvězdám či animované Tajemství džungle

Sci-fi Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám se odehrává deset let po apokalypse. Pilot v podání Jacoba Elordiho se vydává do neznáma, protože zachytí tajemný radiový signál. Thriller Vzpoura rozšiřuje portfolio akčních hrdinů Jasona Stathama. Tentokrát představuje soukromého bezpečnostního specialistu, který při útěku po vraždě svého zaměstnavatele odhalí mezinárodní spiknutí. Animovaná dobrodružná komedie Tajemství džungle vznikla ve spolupráci českých, lotyšských a polských tvůrců. Vypráví o nezapomenutelné prázdninové výpravě do amazonského pralesa, kterou zažije malá Elisabeth se svým bratrem. A v dokudramatu Osamělý vlk přibližuje režisér Ondřej Veverka divákům život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka.
27. 8. 2026

„Tečky létají všude.“ Zemřela avantgardní umělkyně Jajoi Kusamaová

Ve věku 97 let zemřela japonská avantgardní umělkyně Jajoi Kusamaová. Po celém světě se proslavila díly, do nichž promítala vlastní halucinace. Ať už se jednalo o malby poseté jasně barevnými tečkami, sochy dýní, či zrcadlové instalace budící dojem nekonečna.
27. 8. 2026

Rusko zničilo třetinu roční ukrajinské knižní produkce, odvětví je na hranici kolapsu

Rusko pokračuje v devastaci ukrajinského kulturního dědictví. V poslední době zesílilo útoky na válkou již tak ohrožený knižní trh – během léta zničilo ve skladech či tiskárnách třetinu roční produkce ukrajinských nakladatelů včetně velké části učebnic. Představitelé odvětví varují před kolapsem sektoru, který by Ukrajině vzal právo mluvit vlastním hlasem.
27. 8. 2026

O bezplatné nedělní prohlídky na hradech je velký zájem, rezervace rychle mizí

Více než šedesát hradů a zámků ze 105 zapojených do nedělních bezplatných prohlídek už má plno, vyplývá z aktuálních údajů na webu Národního památkového ústavu (NPÚ) a jednotlivých památek. Na dalších objektech zbývají poslední volné termíny k rezervaci. V neděli 30. srpna se státní památky mimořádně poprvé otevřou zdarma v rámci projektu Dostupná kultura pro všechny, který vyhlásilo ministerstvo kultury.
26. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

před 18 hhodinami
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

před 18 hhodinami
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026