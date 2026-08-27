Festivalů přibývá, zejména těch regionálních


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Počet hudebních festivalů v Česku roste. Vyplývá to z předběžných dat Národního institutu pro kulturu. Vznikají zejména ty s regionálním dosahem.

Pokud jde o letošní sezonu, první údaje podle výkonného ředitele festivalové asociace Festas Jiřího Hlinky potvrzují, že v počtu hudebních přehlídek bude přinejmenším dosažená loňská laťka. Ta potvrdila, že skončilo období stagnace, započaté po roce 2021, a nastal pozvolný růst.

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Ilustrační foto

„Festivaly jsou oslavou kreativity, posunuly se z hlediska line-upů, řada jich nabízí hudební i nehudební program, který je srovnatelný i s evropskými festivaly, ale stále často za české ceny,“ vysvětluje Hlinka rostoucí zájem. „Není bez zajímavosti, že nejčastěji bývají vyprodány vstupenky v nejvyšších cenových kategoriích, mnohdy spojené s ubytováním a dalšími zážitkovými službami,“ dodal.

Od roku 2022 přibylo v evidenci Národního institutu pro kulturu víc než sto hudebních festivalů. „Dynamika růstu je způsobena především regionálními festivaly,“ dodává vedoucí oddělení statistiky kultury z Národního institutu pro kulturu Bohuslav Vondruška.

Nákladový šok pominul

Právě menší přehlídky jsou přitom více závislé na jiných zdrojích příjmů. U velkých akcí naopak tvoří vlastní tržby větší část příjmů.

Počet hudebních festivalů v Česku
Zdroj: ČT24/Národní institut pro kulturu

„Největší nákladový šok, který kopíroval energetickou krizi, inflaci a dosáhl nejvyššího meziročního růstu mezi lety 2023 až 2025, se letos malinko zpomalil,“ podotýká Hlinka. „Ustálila se i cenotvorba na úrovni umělců, protože umělecké honoráře se pohybují až k šedesáti procentům veškerých nákladů,“ uvádí. Stabilizovaly se také produkční náklady. Ty se načas rozkývaly poté, co návrat pracovníků po skončení pandemie covidu-19 vytvořil konkurenční prostředí.

Řeší se počasí a bezpečnost

Nicméně festivalový byznys označuje Hlinka za rizikový s ohledem na to, že jde povětšinou o venkovní akce, což před pořadatele staví vzhledem k dopadu klimatických změn další výzvy. „Extrémní proměny počasí se odrážejí nejen na návštěvnosti a prodeji vstupenek, ale zejména na útratě a chování návštěvníků během festivalu,“ upozornil.

Ekonomika festivalů Festas
Zdroj: ČT24/Festas/KPMG ČR

Trendem napříč evropskými akcemi je pak stále větší zájem o bezpečnost návštěvníků. Od sledování chování v davu až po budování zón, kde mohou lidé najít podporu a klid. „Nejde jen o jména na plakátech, ale i to, s jakými pocity návštěvníci festival prožívají a s jakými emocemi jeho brány opouštějí,“ uzavřel Hlinka.

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